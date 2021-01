ASUS oficjalnie: nasze komponenty podrożeją. Nadchodzą ciężkie czasy

Bardzo złe informacje.

Podrożeją karty graficzne, płyty główne i inne podzespoły

"Aktualizacja dotycząca sugerowanych cen detalicznych dla komponentów ASUS w 2021 roku.

Ta aktualizacja dotyczy kart graficznych i płyt głównych*

Mamy ogłoszenie w związku ze zmianami sugerowanych cen detalicznych, które wejdą w życie na początku 2021 roku dla naszej wielokrotnie nagradzanej serii kart graficznych i płyt głównych. Nasze nowe sugerowane ceny detaliczne odzwierciedlają wzrost kosztów komponentów, kosztów operacyjnych i działań logistycznych oraz opłat związanych z importem dóbr. Ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami dostawczymi i logistycznymi, aby zminimalizować wzrost cen. Jesteśmy świadkami trudnych czasów i bezprecedensowych zmian rynkowych.

*ceny innych urządzeń mogą wzrosnąć na przestrzeni 1. kwartału 2021 roku"

Jeśli planowaliście zakup lepszych komponentów do swojego komputera, to mam do przekazania podwójnie złą wiadomość. Po pierwsze, nic nie wskazuje na to, aby dostępność kart graficznych poprawiła się, przynajmniej przed lutym 2021 roku. Po drugie, ceny wielu podzespołów wzrosną, co właśnie oficjalnie potwierdziła firma ASUS. Należy przypuszczać, że podobną drogą pójdzie także konkurencja.ASUS tłumaczy wzrost cen swoich komponentów wieloma różnymi czynnikami. Wśród nich pierwsze skrzypce grają rosnące ceny komponentów wykorzystywanych do produkcji elektroniki, rosnące koszty operacyjne oraz wzrost cen działań związanych z logistyką. Ogromna w tym wszystkim zasługa trwającej pandemii COVID-19 i ograniczeń wprowadzanych w niemal wszystkich państwach na świecie.Komunikat opublikowany przez firmę ASUS nie brzmi optymistycznie.