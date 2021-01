Linus Torvalds: procesory AMD są już znacznie lepsze od Intela

Twórca Linuxa jest bardzo zadowolony.





Linus Torvalds: AMD jest lepsze od Intela





fot. Timothy Dykes - Unsplash.com

Po 15 latach używania procesorów opartych na architekturze Intela, twórca Linuxa Linus Torvalds przerzucił się na czipy proponowane przez największego rywala Amerykanów – AMD. Torvaldsi kilka miesięcy później z czystym sumieniem przyznał, iż jest z niego bardzo zadowolony. Ba, Torvalds poszedł nawet o krok dalej i podczas jednej ze swoich wypowiedzi jasno zaznaczył, iżNie tylko pod kątem ceny.Na forum dyskusyjnym Real World Technologies, Torvalds przekazał, iż procesory AMD są lepsze od Intela bowiem sami użytkownicy otrzymują „więcej” za przysłowiowe „grosze”. Co jednak z totalnie flagowymi procesorami typu Xeon? Torvalds przyznał, iż przyglądał się im i nie zgadzała mu się matematyka. „Jak można dostać jako użytkownik dwa razy więcej, jednocześnie płacąc pięć razy więcej?” – przyznał twórca Linuxa.„Moje wszystkie, osobiste stacje robocze działały w oparciu o procesory Intela przeznaczone na rynek konsumencki.” – kontynował Linus. Według twórcy Linuxa, matematyka jest prosta. Płacąc dwa razy więcej za procesory AMD, tym samym otrzymujemy dwa razy więcej możliwości. Torvalds zwraca uwagę, iż „czerwoni”„Osobiście bardzo cieszę się z tego, co oferuje w dzisiejszych czasach AMD. Kiedyś szczerze nienawidziłem tego, co ta firma robiła z wydajnością swoich rdzeni w procesorach, ale myślę, że seria Ryzen i inne naprawiły ten problem. Nie dlatego, że AMD naprawiło swoje rdzenie, ale dlatego, że ich układy znacznie ułatwiły skalowanie. Także to cenowe” – mówił Torvalds.Czy twórca Linuxa powróciłby do stacji roboczych z czipami Intela?„Intel ze swoimi układami HEDT i Xeon jest dla mnie martwy. No chyba, że naprawią swoje gówno” – zakończył agresywnie Torvalds.Źródło: ZDNET / fot. Olivier Collet - Unsplash