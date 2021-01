PlayStation 4 jako konsola przenośna? Proszę bardzo (wideo)

Przenośna, nie kieszonkowa.

PlayStation 4 z monitorem, czyli konsola niczym notebook

W drodze PlayStation 5 w tej samej formie

"Uda mi się, zapewne za kilka lat"

Dlaczego pewien Japończyk postanowił przekształcić konsolę PlayStation 4 na urządzenie wyglądem przywodzące na myśl laptopa? Bo miał taki pomysł i zechciał go zrealizować. Czy finalny efekt prezentuje się dobrze? Moim zdaniem wręcz rewelacyjnie. Czy gdyby Sony sprzedawało tego rodzaju sprzęt, gracze zechcieliby go kupić? Hmmm...Przenośna wersja konsoli PlayStation 4 do złudzenia przypomina pierwsze laptopy gamingowe. Oznacza to mniej więcej tyle, że elektronika zamknięta w walizce zajmuje dość sporo przestrzeni i waży, bagatela, aż 6,4 kilograma. Całość jest niezbyt poręczna, a ekran ma grube ramki, ale to nic, bowiem przenośny wariant konsoli PlayStation 4 doskonale spełnia swoje zadanie: działa.Sony PlayStation 4 w walizce to pomysł użytkownika serwisu Twitter o nicku DX Terraria. Internauta podaje, że stworzenie nietuzinkowego dzieła zajęło mu ok. 10 miesięcy pracy. Koszt? Około 50 000 jenów, czyli równowartość mniej więcej 1800 złotych. Japończyk zaznacza jednocześnie, że gdyby miał wycenić stworzony przez siebie sprzęt, zażądałby równowartości ok. 150 000 jenów, stanowiącej ekwiwalent ok. 5400 złotych.Czas pracy na baterii? Mniej więcej godzina. Sprzęt może działać z powodzeniem także na zasilaniu sieciowym.Internauci polubili owoc pracy zdolnego majsterkowicza już ponad 167 tysięcy razy, co oznacza, że nie jestem jedynym, który zachwyca się jego umiejętnościami technicznymi. DX Terraria nie powiedział jeszcze swojego ostatniego słowa w kwestii modyfikowania konsol w tym stylu.Twórca już teraz przygotowuje grunt pod swój kolejny projekt, zakładający zamknięcie w identycznej walizce konsoli PlayStation 5.- obwieścił DX Terraria.Źródło: DX Terraria