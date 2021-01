Raspberry Pi jak ruda z Minecrafta. Oryginalna obudowa DIY do maliny

Na taki pomysł wpadł internauta posługujący się na reddicie (i gumroad, gdzie- STL i DXF) pseudonimem ehisfordam. Mając Raspberry Pi 4 (podstawowa edycja z czterordzeniowym procesorem ARM Cortex-A72 1,5 GHz i 4 GB RAM), chciał nawiązać do Minecrafta w swojej obudowie. W końcu na komputerze postawił serwer właśnie do tej gry. Podstawą projektu były elementy ramy obudowy Aron One M.2. Na nie zostały naniesione przypominające blok rudy z Minecrafta elementy stworzone dzięki drukowi 3D. Nieco w głębi wnętrze wypełniają przezroczyste akrylowe panele, które rozpraszają światło.

Wielokolorowe podświetlenie i dostęp do portów z tyłu obudowy / foto. ehisfordam @ reddit

Właśnie, jakie światło? Prze wszystkim wielokolorowe zgodne z aktualnym ustawieniem. Dzięki temu można mówić ogólnie o obudowie bloku rudy z Minecrafta, a nie konkretnym minerale. Taki efekt ehisfordam uzyskał wykorzystując diody LED firmy Fiverr. Kolory nie są losowe. W zależności od statusu uruchomionego oprogramowania serwera, podświetlenie ma inną barwę. Redstone sygnalizuje offline, Diament włączenie, a Emerald aktywną obsługę podłączonych graczy.





Ponadto nie trzeba martwić się o przegrzanie. Według autora obudowy, wiatraczek i odpowiednie przestrzenie przepływu powietrza w środku gwarantują, że wszystko będzie działać w porządku. Podczas testów bez podkręcania Raspberry Pi, temperatury nigdy nie przekraczały 60 stopni Celsjusza. Co ważne, wszystkie istotne wyprowadzenia (min. USB czy Ethernet) są umieszczone z tyłu, który nie jest "do podziwiania". To jedyny bok obudowy, który ma funkcję wyłącznie użytkową i został pozbawiony dekoracyjnego panelu z druku 3D.

Źródło i foto: ehisfordam @ reddit