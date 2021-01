Xiaomi Mi 11 - zbliża się globalna premiera

Pierwsza zapowiedź.

Xiaomi Mi 11 coraz bliżej

Źródło: Xiaomi

Ostatnio coraz częściej można w mediach usłyszeć o najnowszym flagowcu od Xiaomi . Zresztą – nie tylko o jego podstawowym modelu, lecz także o wariancie Pro. Informacje odnośnie sprzętów wydają się jednak dosyć skąpe – mimo to mogą okazać się niezwykle istotne dla osób wyczekujących ich globalnej premiery.Warto bowiem wspomnieć, iż smartfon Mi 11 miał już swoją premierę w Chinach. Pomyślną swoją drogą, bo w przeciągu pięciu minut od uruchomienia przedsprzedaży znalazł się w posiadaniu ponad 350 tys. osób. Dobra, dobra, ale kiedy urządzenie trafi do m.in. Polski?Tego niestety wciąż nie wiadomo. Xiaomi jednak zdaje się dosyć odważniej do tego wydarzenia przymierzać. Producent udostępnił właśnie specjalną grafikę z wymownym napisem „Mi 11 Series Global Launch Coming Soon”. Wszystkie znaki na niebie wskazują, iż stanie się do 12 lutego, lecz informacja ta nie jest jeszcze potwierdzona. Opublikowane ogłoszenie dodaje tej dacie jednak nieco wiarygodności.Warto więc uzbroić się w cierpliwość. Mi 11 to bowiem dosyć interesująca propozycja. Smartfon zostanie wyposażony woraz częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. Ekran chroniony będzie przez szkło Gorilla Glass Victus.Za zasilanie posłuży układ graficzny Qualcomm Snapdragon 888 SoC, wspierany przez. Nie zabraknie skanera linii papilarnych oraz skaneru tętna. Co zaś się tyczy obiektywów – otrzymamy trzy czujniki., super szerokokątny 13 MP, a także teleobiektyw makro 5 MP. Miejsce znajdzie się także dla przedniego aparatu 20 MP.Nie sposób również pominąć baterii o pojemnościobsługującej szybkie ładowanie przewodowe 55 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W oraz odwrotne ładowanie bezprzewodowe 10 W.Jeśli poznamy datę globalnej prezentacji Xiaomi Mi 11, to rzecz jasna nie omieszkamy się z Wami tym podzielić.Źródło i foto: Xiaomi