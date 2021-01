OnePlus będzie miał swojego Mi Banda. Nadchodzi nowa opaska

OnePlus nadrabia braki.





OnePlus Band w całej okazałości

OnePlus Band / Foto: Ishan Agarwal (Twitter)

OnePlus do tej pory głównie kojarzył się ze smartfonami. Firma nie inwestowała w segment urządzeń ubieralnych, jednak powoli się to zmienia.Pete Lau zapowiedział, że OnePlus pracuje nad autorskim smartwatchem. Wiadomo, że pojawi się w tym roku. Podobno ma być okrągły i być napędzany procesorem Snapdragon 4100. Nie ma o nim wprawdzie zbyt dużo wieści. Więcej ciekawostek wypłynęło za to na temat opracowywanej inteligentnej opaski. Wyciekło już całkiem sporo informacji, a nawet pełen wygląd.Opracowywana opaska ma mieć budowę podobną do. W silikonowym pasku została umieszczona pastylka z podzespołami. Wygląda jednak na to, że nie będzie w niej przycisku dotykowego służącego do nawigacji - chyba, że jego rolę przejmie logo.Co do specyfikacji - OnePlus Band ma zostać wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala. Oczywiście system będzie sterowany dotykowo. W oprogramowaniu prawdopodobnie znajdzie się 13 trybów ćwiczeń fizycznych oraz standardowo monitorowanie snu.