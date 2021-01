Składany iPhone nadchodzi. Dwa modele przeszły testy

Apple goni konkurencję.





Składany iPhone – dwa modele do wyboru?





Samsung i Huawei, to obecnie dwie marki, którym udało się wprowadzić na rynek udane, składane urządzenia mobilne. Wygląda jednak na to, że trzeci z gigantów chce dogonić konkurencję. Mowa tu oczywiście o firmie z jabłkiem w logo. Apple miało. W tym przypadku sprzęty przeszły specjalny test wytrzymałości przeprowadzony przez chińską firmę Foxconn – wieloletniego producenta urządzeń mobilnych amerykańskiego giganta.Według raportu UDN, dostawca giganta z Cupertino przeprowadził testy wytrzymałości dwóch składanych iPhone’ów. Oba warianty są w tym przypadku wyjątkowe i zostały wyposażone w mechanizm składania podobny do tego, jaki możemy znaleźć w Samsungu Galaxy Z Fold 2 oraz Galaxy Z Flip. Innymi słowy –. Obie konstrukcje nie są na ten moment w pełni funkcjonalne. Apple miało testować jedynie ich obudowę oraz elementy wyświetlacza.Warto jednak zauważyć, że mechanizm składanego wyświetlacza jest jedną z najważniejszych części samego składanego smartfona. To właśnie ten element okazał się dość mocno wadliwy podczas premiery pierwszej generacji Samsunga Galaxy Fold. Apple miało jednak poradzić sobie bezproblemowo z testami jakości oraz trwałości.Niestety na ten moment nie ma żadnych informacji ani przecieków na temat tego, kiedy dokładnie moglibyśmy spodziewać się premiery nowych, składanych iPhone’ów.. To bardzo odległa data, a zmiany na rynku smartfonów zachodzą niesamowicie szybko.Jest niemalże pewne, że wraz z kolejnymi miesiącami dowiemy się więcej na temat planów amerykańskiego producenta w zakresie składanych smartfonów. Do sieci przedostaną się również ryciny lub inne wskazówki ujawniające wygląd pierwszego, składanego iPhone’a.Źródło: UDN / fot. QPro - Unsplash