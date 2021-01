Samsung Galaxy S21: data premiery oficjalnie ujawniona

Nie będziemy długo czekali.

Samsung Galaxy S21: premiera

"W ciągu ostatniego roku technologia mobilna zajmowała centralne miejsce w życiu codziennym, ponieważ ludzie pracowali częściej zdalnie i spędzali więcej czasu w domu"

"Przyspieszone przejście do świata nastawionego przede wszystkim na urządzenia mobilne pociąga za sobą zapotrzebowanie na urządzenia, które mogą przekształcić codzienne życie w niezwykłe doświadczenie."

Samsung Galaxy S21: cena i specyfikacja

Data premiery smartfonów z serii Samsung Galaxy S21 oficjalnie ujawniona. Południowokoreański producent przy okazji rozsyłania zaproszeń do prasy zdradził, że nowe flagowce zostaną zaprezentowane w trakcie konferencji Galaxy Unpacked. Wirtualne wydarzenie planowane jest na ostatni dzień targów CES 2021.Premiera smartfonów Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus i Galaxy S21 Ultra (ten ostatni zastąpi smartfony z serii Galaxy Note) odbędzie się 14 stycznia o godzinie 16:00 czasu polskiego. Potwierdza to nie tylko komunikat producenta, ale także wideozaproszenie dla mediów.- czytamy w zaproszeniu firmy Samsung.Samsung Galaxy S21 otrzyma ekran o przekątnej 6,2-cala (6,7" w Galaxy S21+), jasności szczytowej aż 1300 nitów i częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz. W smartfonie możemy liczyć na procesor Exynos 2100 (w USA Snapdragon 888), 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane. Nie zabraknie 5G, NFC oraz baterii o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania 25 W (4800 mAh w modelu Galaxy S21+). Cena Samsunga Galaxy S21 wyniesie 849 euro – w przypadku podstawowej wersji. Model Galaxy S21+ kosztował będzie 1049 euro. Cena telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra nie jest jeszcze znana.Źródło: Samsung, mat. własny