Zakrzywiony monitor na przycisk? Oto nowy pomysl LG

Jak to działa?





LG stworzyło zakrzywiony monitor aktywujący się na przycisk





LG coraz bardziej eksperymentuje ze swoimi wyświetlaczami – firma jest znana z tego, że próbuje wprowadzać (nie zawsze potrzebne) innowacje do swoich ekranów. Widzieliśmy już zwijany telewizor, a teraz pora na…Konstrukcja zostanie oficjalnie zaprezentowana przez LG podczas targów CES 2021 odbywających się w tym roku wyłącznie online.Nowy monitor gamingowy LGi posiada przekątną na poziomie 48 cali. Cała konstrukcja pracuje w rozdzielczości 4K i pozwala na szybkie przełączenie się pomiędzy płaskim i zakrzywionym ekranem – wszystko to za pomocą dedykowanego przycisku. Bendable CSO, co według koreańskiego producenta ma bardziej „wciągać” podczas rozgrywki.Oprócz zakrzywionego wyświetlacza, LG wbudowało w swój nowy monitor głośnik,. Konstrukcja wykorzystująca specjalną warstwę zamienia cały monitor w swoiste pudło rezonansowe, tym samym zwiększając możliwości odtwarzania dźwięku.Koreańska firma dodała, iż Bendable CSO jest w stanie obsłużyć. Szkoda, że w takim razie firma nazywa swój produkt „gamingowym”, bowiem na rynku znajdziemy wiele innych monitorów mogących pochwalić się znacznie większą częstotliwością odświeżania obrazu.LG nie podało ceny, którą trzeba będzie zapłacić za opisywany monitor, jednak można się spodziewać, że ta będzie naprawdę wysoka. Nie ma co się jednak zniechęcać. To pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku, które zostało zaproponowane przez koreańskiego producenta. Z upływem czasu LG będzie na pewno inwestowało więcej w podobną technologię, aPytanie tylko –Źródło: LG / fot. LG Display