15 użytecznych i niedrogich gadżetów z AliExpress

Co warto kupić w Chinach?



Co kupić na AliExpress? Pośród ponad miliona ofert niezwykle trudno jest znaleźć gadżety godne uwagi - jest to niezwykle czasochłonne zajęcie. Z tego właśnie powodu co tydzień przychodzimy z pomocą, podrzucając garść propozycji w postaci tanich i użytecznych akcesoriów. Nie powinniście być zawiedzeni tym, co wyszukaliśmy dla Was w nowym roku.



1. Pas biodrowy z miejscem na bidon, smartfon, klucze

Tegoroczna zima póki co nie jest przesadnie ostra. Ładna i niezbyt mroźna to doskonały czas na aktywność fizyczną. Jeżeli lubisz biegać, przyda Ci się taka oto saszetka z miejscem na butelkę na napój oraz kieszenią będącą w stanie pomieścić duży smartfon.



Cena: ok. 33 złotych



2. Taśma uszczelniająca z różnymi wzorami - samoprzylepna

Samoprzylepna taśma uszczelniająca to doskonałe akcesorium do montażu w kuchni i łazience. W pewnych sytuacjach przyda się także w innych miejscach - ot choćby do zabezpieczenia ostrych krawędzi mebli przed kontaktem z ciałem.



Cena: ok. 23 złotych



3. Szczoteczka soniczna Xiaomi Mijia

Jeśli nie masz jeszcze sonicznej szczoteczki do zębów, koniecznie napraw ten błąd. Lepiej teraz zainwestować 30 złotych w dobrej jakości produkt Xiaomi, niż później wydawać majątek u dentysty. Wiem co mówię.



Cena: ok. 36 złotych



4. Wentylatory RGB 120 mm Aigo DR12 Pro

Wentylatory RGB są zazwyczaj bardzo drogie. Cena tych jest bardzo rozsądna, a same wentylatory cechują się dobrą skutecznością.



Cena: od ok. 31 złotych



5. Wzmacniacz cyfrowo-analogowy DAC Hi-Fi

Popraw niedużym kosztem jakość doznań muzycznych za sprawą tego oto wzmacniacza DAC. Możesz go podłączyć do telewizora, wzmacniacza, konsol, słuchawek, odtwarzaczy Blu-Ray i wielu innych urządzeń.



Cena: ok. 25 złotych



6. Deska do szybkiego rozmrażania jedzenia

Czy deska do szybkiego rozmrażania produktów działa? Czy położone na niej mięso rozmraża się szybciej niż położone na zwykłej desce? Tak. Udowodnił to ostatnio AdBuster. W Chinach produkt ten jest dużo tańszy niż w polskich sklepach.



Cena: ok. 31 złotych



7. Mapa świata w formie zdrapki - zdrapuj odwiedzone kraje

Nie wiesz co powiesić sobie na ścianie w pokoju? A może mapę świata w formie zdrapki, na której oznaczał będziesz odwiedzone już kraje?



Cena: ok. 15 złotych



8. Lampa LED z czujnikiem ruchu - różne długości, barwy światła

Arcypraktyczne rozwiązanie w każdym mieszkaniu, garażu i piwnicy. Oto lampy LED aktywowane ruchem ręki w zakresie od 1 do 6 cm od czujnika. Do wyboru kilka różnych długości i temperatur barwowych diod.



Cena: ok. 13 złotych



9. Haczyki samoprzylepne - komplet

Te urocze wieszaczki w kształcie parasolek, wyposażone w ułatwiającą montaż taśmę samoprzylepną, wykorzystać można również jako wiszące koszyczki na drobiazgi. Cena jest bajecznie niska - ja zamówiłem i jestem zadowolony.



Cena: ok. 7 złotych za komplet



10. Słuchawki bezprzewodowe Lenovo TWS

Najtańsze słuchawki bezprzewodowe TWS, które warto kupić? Jedni mówią, że są to produkty Xiaomi lub Redmi. Jeszcze inni, że właśnie ten model słuchawek Lenovo. Lenovo XT90 brzmią przyzwoicie jak na swoją cenę i oferują całkiem długi czas działania na baterii.



Cena: ok. 47 złotych



11. Power bank 10000 mAh od TOPK z wyświetlaczem

Jeśli nie masz jeszcze powerbanku, powinieneś go mieć. Przyda się na wszelkiego rodzaju wyjazdach, długich spacerach, biwakach i w trakcie wędrówek górskich. Za polecany sprzęt z ładowaniem o mocy 10 W i pojemności 10 000 mAh zapłacisz 43 złotych. Przesyłka wysłana z Polski dotrze w ciągu 3 dni.



Cena: ok. 40 złotych z wysyłką z Polski



12. Elektryczna szczoteczka do czyszczenia twarzy

Elektryczne szczoteczki do mycia twarzy biją wśród kobiet rekordy popularności. Dlaczego? Bo naprawdę dobrze działają. Już po kilku dniach zauważysz, że skóra na mytej tego rodzaju szczoteczką twarzy wygląda lepiej.



Cena: ok. 34 złotych



13. Dzwonek bezprzewodowy - 32 melodyjki

Oto dzwonek do drzwi, z montażem którego poradzi sobie każdy. W cenie zaledwie 23 złotych kupić można na AliExpress dzwonek o deklarowanym zasięgu 150 metrów (potraktujcie to z przymrużeniem oka) i 32 melodyjkami do wyboru. Brzmi fajnie, wygląda dobrze... znajomi mają i sobie chwalą.



Cena: ok. 23 złote



14. Przejściówka mini jack do jack 6,35 mm

Przejściówka ze złącza jack 3.5 mm na jack 6.3 mm to obowiązkowa pozycja w domu każdego melomana.



Cena: ok. 9 złotych



15. Adapter USB 3.0 - kątowy, 90-stopniowy

Wkurza Cię niewygodny dostęp do portu USB w telewizorze, monitorze lub komputerze? Istnieje szansa, że kątowa przejściówka USB 3.0 ułatwi wpinanie do niego przeróżnych urządzeń.



Cena: ok. 5 złotych



Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: