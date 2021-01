Xiaomi patentuje nowe ekrany smartfonów dookoła obudowy

Robią wrażenie.

Surround Display to przyszłość?

Źródło: LetsGoDigital

We wrześniu 2019 roku doczekaliśmy się zapowiedzi smartfona Xiaomi Mi Mix Alpha , który wywołał niemałe zamieszanie swoim futurystycznym wyglądem. Chiński producent postanowił bowiem zaprojektować wyjątkowy ekran 4D pokrywający obudowę sprzętu z każdej ze stron. Jak się okazuje – to nie koniec eksperymentów.Reakcja LetsGoDigital odkryła bowiem opublikowany wczoraj (1.01)(Chińska Krajowa Administracja Własności Intelektualnej). Załączone grafiki przedstawiają dwa modele wyświetlacza Surround Display, który okala obudowę urządzenia w niemalże stu procentach. Warianty różnią się od siebie wyłącznie rozmieszczeniem kamer oraz wykończeniem.(wyświetlacz znajduje się także na bokach smartfonów) oraz specjalny pasek z tyłu obudowy – to właśnie na nim znajdują się obiektywy. Pierwszy wariant zawiera cztery aparaty, a drugi trzy, lecz widocznie większe. Xiaomi najwidoczniej planuje więc zerwać z niekoniecznie idealnym systemem wysuwanej kamery.Różnice w modelach widać również w samym kształcie obudowy.– łuk oraz elipsę. Ta druga wydaje się rzecz jasna trochę trudniejsza do realizacji, bo – jak widać na zdjęciach poglądowych – należy rozbić konstrukcję na nieco więcej elementów.Ba! Nawet oficjalne ogłoszenie smartfonów wykorzystujących tego typu ekrany może nijak mieć się do rzeczywistości., a producent podał już nawet cenę.Mówimy tu bowiem o skrajnie eksperymentalnych rozwiązaniach, które trak naprawdę nie są na razie do nikomu potrzebne.Źródło: LetsGoDigital / Foto. Xiaomi