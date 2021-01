Xiaomi Mi 11 Pro – pojawił się pierwszy render flagowego smartfona

Wygląda specyficznie.

Xiaomi Mi 11 Pro - warto czekać?

Źródło: Weibo

Xiaomi nie może ostatnio narzekać na brak zainteresowania. Kilkadziesiąt godzin temu mieliśmy chociażby do czynienia z chińskim debiutem flagowego smartfona Mi 11 . W przeciągu pięciu minut od uruchomienia sprzedaży zakupiono ponad 350 000 sztuk tego urządzenia. Robi wrażenie.Nic więc dziwnego, że producent już teraz rozpoczął promocję ulepszonego modelu – Mi 11 Pro. O sprzęcie wiemy od co najmniej kilku dni , lecz były to wyłącznie plotki publikowane przez mniej lub bardziej wiarygodne źródła. Teraz na portaluukazała się (wyglądająca na oficjalną) grafika prezentująca tył obudowy sprzętu, a także jego najważniejsze cechy.Pierwsze co rzuca się w oczy, to ogromnych rozmiarów wyspa z czterema aparatami i lampą błyskową. Według mnie nie jest ona estetyczna (zwłaszcza ten szary pasek), lecz o gustach się nie dyskutuje. Wspominam o wyglądzie głównie z tego względu, że o parametrów obiektywów tak naprawdę nie wiele wiadomo.Jak wynika z udostępnionego renderu,(podstawowa wersja smartfona go nie posiada) i. Całość przypomina nieco zestaw zastosowany w modelu Xiaomi Mi 10 Ultra, który swoją premierę miał w zeszłym roku.Przy okazji po raz kolejny powtórzono informacje przekazywane przez przeróżne źródła. Mowa o chociażby ekranie święcącym jasnością 1500 nitów i odświeżaniu na poziomie 120Hz. Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to będzie on identyczny jak ten w Mi 11 –Oficjalna zapowiedź wariantu Pro ma podobno odbyć się 12 lutego. Do wszystkich informacji należy jednak podchodzić z odpowiednim dystansem.Źródło: My Drivers (via Gizchina ) / Foto. Xiaomi