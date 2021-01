15 tanich gadżetów motoryzacyjnych z AliExpress dla każdego kierowcy

Niedrogie gadżety do samochodu.



Kontynuujemy przegląd ciekawych gadżetów z AliExpress - tym razem skupimy się na akcesoriach przydatnych w samochodzie.



Przeglądając chińskie gadżety można trafić na naprawdę przydatne gadżety, które zwiększą bezpieczeństwo, a także komfort podróży. W tym artykule znajdziesz tylko dobrze oceniane produkty, które zostały rozsądnie wycenione. Zapraszamy.





15. Organizer bagażnik samochodowy

Ten gadżet przyda się w sytuacjach awaryjnych. Młotek do tłuczenia szyb samochodowych + wbudowany nóż do cięcia pasów. Warto go mieć, oby nie było potrzeby go używać.