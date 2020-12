Huawei P50 Pro na pierwszej wizualizacji. Zapowiada sporą zmianę

Huawei łamie tradycję.





Huawei P50 Pro z pojedynczym oczkiem

Prawdopodobny wygląd Huaweia P50 Pro. / Foto: Steve Hemmerstoffer (voice.com)

Huawei P50 Pro - czego możemy się spodziewać?

Huawei w swoich ostatnich flagowych smartfonach stosował podwójny moduł przedniego aparatu. Wygląda na to, że szykują się zmiany.Firma wspomagała główny moduł selfie czujnikiem podczerwieni, który zwiększał bezpieczeństwo odblokowywania twarzą i umożliwiał korzystanie z funkcji o zmroku. Poza tym Huawei wykorzystał go do częściowej obsługi smartfona za pomocą gestów.Ostatnie wieści sugerują, że Huawei P50 Pro zadebiutuje bez czujnika podczerwieni. Jeśli plotki się sprawdzą, to smartfon otrzyma jedynie główny aparat selfie.Huawei planuje ponadto przeniesienie go z lewego rogu na środek, podobnie jak to ma miejsce we flagowych Samsungach. Dzięki temu przedni panel będzie symetryczny, co moim zdaniem wygląda dużo lepiej.Huawei P50 Pro ponadto będzie różnił się sposobem emitowania dźwięku. Można dostrzeć grill tradycyjnego głośnika, co świadczy o zrezygnowaniu z emitera głosu umieszczonego w ekranie.Według doniesień smartfon zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,6 cala i obudowę o wymiarach 159 x 73 mm. Byłby więc bardziej kompaktowy niż, który właśnie zaliczył premierę (6,81 cala, 164,3 x 74,6 mm).Podobno urządzenie będzie napędzane procesorem Kirin 9000 ze słuszną ilością RAM-u. Tradycyjnie dla tej serii można oczekiwać porządnego aparat. Możliwe, że zadziała pod kontrolą autorskiego systemu Huaweia - Harmony OS.Huawei P50 Pro powinien pojawić się w pierwszym lub drugim kwartale 2021 roku.Źródło: Steve Hemmerstoffer (voice.com)