Redmi Note 9T 5G nadchodzi. Xiaomi (znowu) rozszerza portfolio

Kolejny Redmi do kolekcji.

Xiaomi miało już w swojej ofercie smartfony Xiaomi z oznaczeniem "T" - Mi 9T, Mi 10T, Mi 10T Pro czy(który z resztą okazał się całkiem udanym telefonem). Według najnowszych wieści do grona takich urządzeń ma dołączyć przedstawiciel serii Redmi. Prawdopodobnie zadebiutuje też globalnie.Smartfon pojawił się w rankingu Geekbench. Możemy w nim m.in. wyczytać oznaczenie kodowe modelu (Xiaomi M2007J22G) i dane dotyczące procesora. W środku znaleźć ma się jednostka ośmiordzeniowa, najprawdopodobniej MediaTek Dimensity 800U.Niestety, Xiaomi w Redmi Note 9T 5G planuje zainstalować 4 GB RAM-u, co w 2020 roku już zwyczajnie nie przystoi. Zwłaszcza, że MIUI lubi mieć sporo pamięci. 6 GB moim zdaniem to totalne minimum i mam nadzieję, że pod tym względem przeciek się nie sprawdzi.



Mój leciwy Redmi Note 4X (który obecnie robi za telefon zastępczy) też ma 4 GB RAM. Tylko to smartfon z 2017 roku... Możliwe, że firma planuje uczynić Redmi Note 9T jednym z najtańszych telefonów z 5G na pokładzie i stąd takie cięcie kosztów.

Redmi Note 9T 5G - domniemana specyfikacja

Redmi Note 9T 5G - wariant fioletowy. / Foto: Abhishek Yadav (Twitter)

Nie ma też co liczyć na najnowszego Androida. Jeśli przecieki się potwierdzą, to zadebiutuje on z systemem w wersji 10. Nie ma nic o nakładce, jednak możemy spodziewać się na pokładzie(albo wcześniejszą wersję - MIUI 12).Mówi się, że urządzenie otrzyma ekran IPS o przekątnej 6,53 cala z rozdzielczością FHD+ oraz pojedynczym wycięciem na oczko kamerki w lewym, górnym rogu.Ciekawie wygląda moduł fotograficzny Redmi Note 9T 5G, który ma formę koła i jest dodatkowo wyeksponowany okrągłym, ozdobnym pierścieniem. Ma się składać z aparatu głownego 48 MP, ultraszerokokątnego 8 MP i dodatkowego o rozdzielczości 2 MP.Xiaomi ostatnio nie żałuje miliamperogodzin i podobnie ma być z Redmi Note 9T 5G. Telefon prawdopodobnie będzie zaasilany ogniwem litowo-jonowym o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 22,5 W.Redmi Note 9T 5G podobno pojawi się w styczniu 2021 roku i najprawdopodobniej zobaczymy też go na rynku globalnym.