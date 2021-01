Rewolucyjny patent Apple. Mini-ekran OLED na każdym klawiszu zamiast nadruku

Już od pewnego czasu Apple w części laptopów korzysta z szerokiego paska nad klawiaturą, który jest dużym ekranem dotykowym. Mogą na nim pojawiać się różne funkcje w zależności od aktualnie uruchomionej aplikacji. Projektanci i inżynierowie firmy z Cupertino mogą mocno rozszerzyć pomysł. Patent mówi o czymś idącym o wiele dalej niż pasek Touch Bar nad klawiaturą. Wręcz każdy z klawiszy miałby być miniaturowym ekranem OLED. Choć w tym przypadku pozostawiono by mechaniczne kliknięcie, a tylko zrezygnowano z tradycyjnych nadruków, na szczęście nie byłyby to małe panele dotykowe bez efektu "wciskania".Taki pomysł daje ogrom możliwości. Po pierwsze, nie trzeba by było sprzedawać osobnych wersji laptopów czy klawiatur pod różne rynki. Co prawda pozostaje jeszcze kwestia okolic klawiszów Shift i Enter, które są nieco inaczej podzielone zależnie od regionu. Ale zamiast przygotowywać kilka wariantów, teoretycznie można by było tylko szybko przestawić wariant kliknięciem funkcji w oprogramowaniu lub skrótem klawiszowym albo dedykowanym przyciskiem. Taki pomysł na pewno spodobał by się też użytkownikom piszącym z różnych powodów w kilku językach o odmiennych układach, szczególnie jeśli oba alfabety mocno się różnią np. byłby na raz potrzebny łaciński i cyrylica czy japoński.

Na szczęście nie zrezygnowano z mechanizmu wciskania, ekrany nie byłyby dotykowe / foto. patentlyapple

Inna nasuwająca się od razu myśl, to skróty klawiszowe. Zamiast podpowiedzi wyświetlanych na monitorze czy zwyczajnie bazowania na naszej pamięci, można by było umieszczać stosowne informacje wprost na opisie danego klawisza. W mniejszych modelach pozbawionych bloku numerycznego jednym naciśnięciem dało by radę włączyć taki tryb bez uciekania się do robienia małych nadruków alternatywnej funkcji. Może też jakieś własne predefiniowane makro lub unikalne kombinacje? Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki.Co ciekawe, to wcale nie pierwszy pomysł tego typu. Chociażby od pewnego czasu można zamawiać w przedsprzedaży na Kickstarterze klawiaturę Nemeio Keyboard. Założenia są bardzo podobne, jednak zamiast ekraników OLED zastosowano e-papier (niedawno pisaliśmy też o pełnowymiarowymi z przekątną 25,3 cala), co wydaje się nawet jeszcze lepszym posunięciem. Z drugiej strony taka technologia mimo pewnych przewag nad OLED, wyklucza kolorowe obrazy. Tak, są wyświetlacze e-ink o szerszej palecie barw, a nie tylko skali szarości, ale to niewielka i bardzo droga nisza. Nemeio używa tradycyjnego e-papieru wyłącznie z odcieniami szarości.Źródło: Liliputing / Foto tytułowe: Tomasz Bielski Instalki.pl