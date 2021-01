Nie kupuj AirPods Max. Najdroższe słuchawki Apple'a są wadliwe!

Dłuższy odsłuch może skończyć się uszkodzeniem.





Apple AirPods Max niedopracowane?

Tak wyglądają AirPodsy Max po dłuższym odsłuchu. / Foto: Donald_Filimon (Reddit)

AirPods Max to najnowsze słuchawki nauszne Apple'a, które zadebiutowały bez większego rozgłosu. Mimo wszystko zrobiły spory szum z dwóch powodów.Po pierwsze, firma (jak to Apple) bardzo słusznie je wyceniła - sprzęt kosztuje prawie 3000 złotych, co cenowo stawia je na równi z drogimi, audiofilskimi konstrukcjami. Po drugie, wyglądają niespotykanie, jednak projekt nie każdemu się spodobał. Często są porównywane do Myszki Miki, damskiej torebki a nawet... biustonoszy.Co się okazuje? Mimo ceny brakuje im do ideału.Apple chwali się, że pałąk wykończony pianką z efektem pamięci opracowano "pod kątem akustyki". Nie jest, w jaki sposób miałoby to wpływać na dźwięk (to tylko pałąk). Wiadomo jednak, że komora przetwornika ma wpływ na zbieranie się wilgoci. Niestety negatywny.Na Reddicie użytkownicy Apple AirPods Max notują problem z kondensacją. Po dłuższym odsłuchu w muszlach zaczęła pojawiać się wilgoć. I nie jest to jedynie mgiełka - w środku kondensują się spore krople. Problem występował po całym dniu użytkowania jednak niektórzy donoszą, że wystarczyły dwie godziny.Pojawia się pytanie, czy ma to negatywny wpływ na działanie słuchawek? Niestety tak.mają problem z działaniem czujnika zbliżeniowego. Po wysuszeniu wracał do normalności. Użytkownicy obawiają się jednak o wpływ wody na elektronikę - słuchawki raczej nie są wodoszczelne, a wiadomo, że wilgoć może uszkodzić elektronikę na drodze spięć lub korozji.Część użytkowników podchodzi do sytuacji z humorem. Obyło się bez sławnego "it's not a bug, it's a feature". Autor dostał za to inne rady - że powinien wymienić uszy lub... pić mniej wody.