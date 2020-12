Planujesz mały projekt na x86? Płyta ECS z Intel Gemini Lake, to połowa mini-ITX

Zestaw portów nie jest przesadnie bogaty, choć wyprowadzenia pinów na COM, to ciekawa opcja / foto. ECS

Wspólny z Raspberry Pi jest też typ płyty pozycjonowany jako SoC, czyli system-on-chip. To znaczy, że wszystko (lub prawie wszystko) poza obudową i zasilaczem, co jest potrzebne do budowy gotowego komputera, znajduje się już na wyposażeniu i jest na stałe zamontowane, szczególnie tyczy się to procesora. Jedynie trzeba zaopatrzyć się w pamięć RAM i nośnik. ECS GLKD-HTI ma bazować na wlutowanych na stałe procesorach z linii Intel Gemini Lake, choć na razie nie podano, jakich konkretnie. Jednak można zgadywać, że będą to Celerony i ewentualnie Pentiumy z grafikami Intel HD Graphics 600.Na płycie można znaleźć jedno gniazdo DDR4 SO-DIMM obsługujące do 8 GB RAM, M.2 2280 dla SSD M.2 SATA, M.2 2230 z PCIe 2.0 do kart WiFi-Bluetooth, standardowy port SATA III, teoretycznie sześciokanałowy układ audio Realtek ALC662 z dwoma wyprowadzeniami na głośniki lub słuchawki i mikrofon, a także gigabitową przewodową kartę sieciową Realtek 8111H. Poza tym mamy takie porty jak HDMI 1.4a (limitowane do 1920 x 1080 px) oraz zasilanie 12 V i 3 gniazda USB 2.0 (choć wizualnie wyglądają jak 3.0 i teoretycznie widać 4 sztuki). Dodatkowe wyprowadzenia na piny, to zasilanie SATA, łącze 3-pin wentylatora, przedni panel audio, konektory na włącznik i diody sygnalizacyjne LED do panelu, głośnik BIOS, port COM i złącze LVDS.