Akasa Turing QLX. Intel NUC Compute Element jak z KFConsole z bezgłośnym chłodzeniem

Tak, jeśli pamiętacie konsolę (a właściwie niewielki gamingowy PC) od firmy związanej z fast foodowymi kurczakami, to także w niej użyte jest to samo rozwiązanie Intela.również działa w oparciu o Intel NUC Compute Element. Nie czekając na KFC i partnerów, możemy zbudować podobny komputer samemu, oczywiście na bazie gotowych modułów i obudów zgodnych z wymienionym systemem. Do tej pory można było używać jedynie aktywnego chłodzenia, ale Akasa ze swoją obudową Akasa Turing QLX pozwala wyzbyć się wiatraków.Według producenta, obudowa pozwala na efektywne odprowadzanie ciepła z takich modułów jak BXNUC9i9QNB (Intel Core i9-9980HK), BXNUC9i7QNB (Intel Core i7-9750H), BXNUC9i5QNB (Intel Core i5-9300H), BKNUC9VXQNB (Intel Xeon E-2286M) i BKNUC9V7QNB (Intel Core i7-9850H). Mamy więc do dyspozycji naprawdę mocne jednostki jak na tę klasę o nawet ośmiu rdzeniach. Znajdujący się na liście kompatybilności i9-9980HK ma 8 rdzeni i 16 wątków, bazowe taktowanie 2,4 GHz, a w turbo do 5,0 GHz, podobnie jak Xeon E-2286M.

Zalecenia w kwestii opcjonalnej grafiki nakłaniają do montażu pasywnie chłodzonych modeli / foto. Akasa

W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że to wcale nie eliminuje dźwięków i wiatraczka umieszczonego na karcie rozszerzeń Intel NUC Compute Element zawierającej procesor. Nic bardziej mylnego. Z tego co widać po zdjęciach, oryginalne chłodzenie elementu trzeba odkręcić i wtedy po odpowiednim zamontowaniu w Akasa Turing QLX, newralgiczne komponenty dotykają do systemu chłodzenia wmontowanego w bok obudowy. Energię przewodzą ciepłowody do ożebrowanej części obudowy. Całość skrzynki dla lepszego efektu jest cała wykonana z metalu, aby lepiej rozpraszać ciepło.Jest tylko pewien mankament, który eliminuje stworzenie podobnie mocnego w grach zestawu, co KFConsole. Jeśli chcemy użyć dodatkowej karty graficznej na PCI-Express, to Akasa zaleca wyłącznie modele pasywne lub o niskim poborze energii. Mocniejsze grafiki mogą odnotować zbyt wysoką temperaturę w tej niespełna siedmiolitrowej obudowie (jej wymiary, to 212 x 150 x 220 mm). Swoją drogą, czy wam też nazwa marki Akasa trochę kojarzy się z jedną z głównych korporacji z Cyberpunka 2077? Może jakiś moder wpadnie na pomysł, aby stworzyć customowy gamingowy komputer z wymagającą niezbyt mocnego chłodzenia grafiką w obudowie Akasa Turing QLX. Projekt polskiegoopisywaliśmy kilka miesięcy temu.Źródło i foto: Akasa