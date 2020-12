Apple zabiera ładowarki, a Xiaomi daje wybór. I to się chwali [felieton]

Xiaomi lepsze niż Apple.





Pamiętacie sławną aferę z usuwaniem gniazda jack w iPhone'ach 7? Apple zdecydował się na nowy trend ze względu na wodoodporność i większą ilość miejsca w obudowie na baterię - przynajmniej oficjalnie. Nieoficjalnie mówiło się o powodach bardziej prozaicznych, a mianowicie o oszczędnościach. Gniazdo jack 3,5 mm kosztuje grosze, jednak pomnóżcie to przez miliony sprzedanych egzemplarzy. I wychodzi ładna sumka.



Podobnie sprawa może wyglądać w kwestii ładowarek.



Najpierw Apple odchudził pudełko z iPhonem

Przy kupnie iPhone'a użytkownik otrzymywał słuchawki AirPods oraz ładowarkę z kablem, dzięki czemu użytkownik nie potrzebował dodatkowych akcesoriów do słuchania muzyki (pomijam głośnik) oraz oczywiście uzupełniania energii. I tak to wyglądało z resztą w przypadku większości innych smartfonów.



W pudełku z iPhonem 12 znajdziesz tylko smartfona. / Foto: Apple



Apple jednak stwierdził, że odwróci trend. W iPhonie 12, 12 Pro oraz 12 Pro Max oprócz telefonu nie znajdziemy żadnych akcesoriów. Firma broni się troską o ekologię. Zauważyła, że każdy ma już w zasadzie jakieś słuchawki w domu - czy przewodowe, czy (coraz częściej) bezprzewodowe. Liczba elektrośmieci na świecie jest duża, a Apple nie chciało jej powiększać.



Wszystko to brzmi pięknie, ale powiedzmy sobie szczerze - Apple to korporacja, a główną misją korporacji jest zarabianie pieniędzy. I wydaje się wręcz oczywiste, że chodzi też o nie (a może i głównie).



Za nimi pewnie pójdzie reszta branży

Na Apple'a można gadać, ale jednego nie można marce zarzucić. Żaden inny producent nie ma tak silnego wpływu na branżę mobilną w kwestii trendów. I chodzi tu nie tylko o trendy wizualne, ale także techniczne.



Zaczęło się od pierwszego iPhone'a, który kompletnie zmienił wygląd telefonu i filozofię, która za nim stała. Z klawiszowców i topornych telefonów z rysikiem przeszliśmy do intuicyjnych, stylowych mydelniczek obsługiwanych samymi palcami.



Huawei P40 Lite. / Foto: Huawei



OPPO Reno4 i 4 Pro, Huawei P40 Lite czy nadchodzący OnePlus 9 to przykłady urządzeń, które pod tym względem upodabniają się do iPhone'ów.



Czułem, że inni producenci pójdą za krokiem Apple'a, i to się właściwie dzieje. Samsung jeszcze w październiku 2020 roku szydził z marki, jednak finalnie podkulił ogon i usunął śmieszkujące materiały, także z serwisów społecznościowych. Dlaczego?



Na zdjęciu najprawdopodobniej znajduje się Samsung Galaxy S21. / Foto: Mauri QHD (Twitter)



To proste - sam planuje taki krok. I świadczą o tym bardzo wiarygodne przecieki z dokumentów agencji certyfikacyjnej ANATEL z grudnia 2020 roku, według których w pudełku z Samsungami serii S21 zabraknie ładowarek i kabli. Koreańczycy szybko zmienili zdanie.



Co więcej, to nie jest pierwsza taka sytuacja - w sierpniu 2019 roku Samsung pousuwał materiały, w których szydził z brak złącza słuchawkowego w iPhone'ach. Powód jest podobny - sam pozbył się go w serii Galaxy Note. Hipokryzja korporacji nie zna granic...



Xiaomi zrobiło najlepsze, co mogło zrobić



Premiera Xiaomi Mi 11 odbiła się szerokim echem w Internecie. I nie chodzi tu o specyfikację techniczną (zapowiada się dobrze, ale nie przełomowo) ani projekt wizualny (który okazał się kwestią dosyć dyskusyjną).



Xiaomi Mi 11. / Foto: Xiaomi



Nie chodzi tu też o tryb nocny wspomagany sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, który powstał we współpracy z BlinkAI. Nie mam także na myśli czytnika linii papilarnych mierzącego tętno, choć to jest niewątpliwie interesujące.



Xiaomi postanowiło pójść za Applem, ale jednocześnie nie pójść za Applem. I nie, to nie jest błąd.



Marka zdecydowała się, że... da użytkownikom wybór. Chcesz smartfon bez ładowarki? Spoko. A może jednak jej potrzebujesz? Nie ma problemu, dorzucimy.



Foto: pocketnow.com



To genialne zagranie. Marka udobruchała zarówno miłośników ekologii jak i samych użytkowników. Poza tym zagwarantowała sobie świetny PR.



Sytuacja jest o tyle ciekawsza, że plotki wyraźnie mówiły o braku ładowarki. A w dniu premiery okazało się, że można ją opcjonalnie dostać w zestawie. Z dnia na dzień branża z rzucania mięsem przeszła do zachwalania marki. Xiaomi upiekło dwie pieczenie na jednym ogniu. A w zasadzie to trzy.



Ciekaw tylko jestem, czy jest to jednorazowe zagranie, czy Xiaomi będzie podobnie działało w dłuższej perspektywie. Brzmi to jednak zbyt pieknie, żeby było prawdziwe.



Czy tak samo będzie w Polsce?

Tutaj muszę zaznaczyć, że temat dotyczy wersji chińskiej. Chciałem dowiedzieć się, jak będzie sprawa wyglądała na rodzimym rynku.



Nowy Mi Store w galerii Arkadia w Warszawie. / Foto: własne



Liczę jednak, że marka postąpi podobnie jak w Chinach. Tym samym zjednałaby sobie polski rynek, na którym z resztą bardzo dobrze sobie radzi. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w listopadzie 2020 roku z wynikiem 32,1 proc. była na pierwszym miejscu jeśli chodzi o najczęściej wybierane marki przez Polaków. Za nią był Samsung z wynikiem 21,9 proc., więc przewaga była spora.



Jest jednak nierozwiązywalny dylemat

Xiaomi na chińskim rynku pozwoliło zdecydować klientowi czy chce zestaw z ładowarką, czy bez. Interesujące jest to, że oba zestawy są w tej samej cenie, 3999 juanów (ok. 2270 złotych) za wersję 8/128 GB. To tyle samo co w przypadku poprzednika, który jednak był sprzedawany z akcesoriami.



