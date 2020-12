Czekasz na ważny list? Ring Mailbox Sensor powie, kiedy listonosz wrzuci go do skrzynki

Przykładowe powiadomienie dedykowanej aplikacji o interakcji ze skrzynką na listy / foto. Ring

To nowy produkt smart home firmy Ring, dzięki któremu nie ominą was żadne listy. Listonosz ma zostawić rachunek lub małą przesyłkę kupioną w sieci, a nie chcecie codziennie sprawdzać, czy coś siedzi w skrzynce? Nie ma problemu. Ring Mailbox Sensor zaalarmuje was, jeśli drzwi od skrzynki na listy zostaną otwarte. Niby można codziennie po prostu ręcznie sprawdzać stan, ale taki elektroniczny asystent da znać od razu, jeśli coś się dzieje, a raczej nikt nie będzie stał cały czas przed drzwiami czy furtką posesji.Co więcej, w tym specyficznym zastosowaniu, to lepsze narzędzie niż monitoring z wykrywaniem ruchu, bo dostaniemy na smartfon monit nie o każdym pojawieniu się kogoś w nadzorowanym obszarze, a konkretnie interakcji ze skrzynką. Oczywiście Ring Mailbox Sensor jest odporny na różne warunki atmosferyczne, a nawet zgodny z asystentem Amazon Alexa. Niestety nie współdziała z rozwiązaniami Google czy Apple, ale są stosowne dedykowane aplikacje producenta na te platformy.