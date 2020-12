Intel Core 12 gen wypatrzony. Dane z Geekbench potwierdzają nietypową budowę

Intel Alder Lake będzie przełomowy dla Intela z kilku względów. Po raz pierwszy dostanie w dekstopach obsługę DDR5 (niedawno) oraz podobną technologię zastosowania różnego typu rdzeni jak w znanym z ARM bit.LITTLE. Część rdzeni będzie bardzo wydajna, a część z mocniejszym nakierowaniem na energooszczędność i co za tym idzie nie niższymi mocami przerobowymi. Odnaleziona w bazie Geekbench próbka inżynieryjna nie grzeszy wydajnością (996 dla testu single core i 6931 w multi-core) i jak na razie pracowała przy udziale pamięci DDR4, ale pamiętajmy, że jeszcze daleko do finalnego produktu.Niemniej widać w jednej linijce informacje, które potwierdzają modułową budowę i zastosowanie dwóch typów rdzeni. Jednostka składa się z 16 rdzeni i 24 wątków. W obecnych czasach można by to uznać za bardzo dziwne, przecież nie da rady mieć półtora wątku na rdzeń. Wszystko zaczyna się klarować, jeśli zestawimy 8 słabszych rdzeni Gracemont bez HT i 8 mocniejszych Golden Cove z HT. To daje 8 i 16 wątków w sekcjach, czyli tak jak podaje Geekbench - 24 łącznie.

Z ciekawszych informacji można jeszcze wspomnieć o zastosowaniu bardzo niskiego bazowego zegara 1,38 GHz, co mimo wszystko daje nie tak zły wynik wydajności patrząc właśnie przez pryzmat podstawowego taktowania. Teoretycznie procesor maksymalnie miałby osiągać 17,6 GHz, ale to zapewne błąd Geekbench, który nie został przystosowany do obcowania z dekstopowymi procesorami składającymi się z sekcji dwóch różnych typów rdzeni. Kto wie, może bazowe wartości też są w takim razie błędne. Tak czy inaczej, do premiery z pewnością wyniki jeszcze się poprawią, Intel ma jeszcze sporo czasu na doskonalenie swoich procesorów 12 generacji z linii Alder Lake, które niestety powinny dostać nową podstawkę LGA1700, a co za tym idzie nawet posiadacze płyt głównych i procesorów Intel Core z 10 i 11 generacji, będą musieli zmienić całą platformę, jeśli zechcą zmigrować do Alder Lake. Z drugiej strony to nic dziwnego, od lat Intel zachowuje kompatybilność tylko w dwóch następujących po sobie generacjach CPU.Źródło: notebookcheck geekbench / Foto tytułowe: Instalki.pl