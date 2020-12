Xiaomi Mi 11 to nie koniec. Jednak będzie wariant Pro!

Będzie dzielił jeden z najważniejszych podzespołów.

Xiaomi Mi 11 Pro z tym samym ekranem?

Z przodu Xiaomi Mi 11 i Mi 11 Pro będą prawdopodobnie nierozróżnialne. / Foto: Xiaomi

Niemożliwe, żeby Xiaomi wypuściło tylko jeden wariant

Niekoniecznie. Najnowsze plotki sugerują, że na szczęście go zobaczymy.Na to wygląda. Informacja pochodzi od znanego leakstera, Digital Chat Station. Zdradza on, że parametry wyświetlacza Mi 11 Pro będą takie same jak wersji podstawowej.Jeśli plotki okażą się prawdą, to w Xiaomi Mi 11 Pro zobaczymy zakrzywiony panel AMOLED i przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości 3200x1400 pikseli z obsługą odświeżania obrazu 120 Hz i dotyku (najprawdopodobniej) 480 Hz.Ekran Mi 11 Pro ma świecić jasnością 1500 nitów dzięki zastosowaniu nowego materiału emitującego o nazwie E4. Poza tym ma się odznaczać genialnym odwzorowaniem kolorów dzięki parametrowi JNCD na poziomie 0,38 (JNCD - Just Noticeable Color Difference, czyli widoczna różnica koloru).Xiaomi Mi 11 Pro najprawdopodobniej będzie pokryty szkłemzapewniającym skuteczną ochronę przed upadkami i zarysowaniem ekranu.Mówi się, że lepszy model otrzyma aparat przybliżający z obiektywem peryskopowym i matrycę główną o rozdzielczości 50 MP. Wygląda na to, że główne różnice będą dotyczyły modułu fotograficznego.To było do przewidzenia nie tylko ze względu na plotki, ale też sytuację na rynku. Huawei, Samsung, Apple, OPPO - duzi producenci projektują przynajmniej dwa warianty, podstawowy i ulepszony Pro.