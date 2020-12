Telewizory Samsung będą obsługiwały funkcję HDR10+ Adaptive

Dla jeszcze lepszych wrażeń wizualnych.



Producenci telewizorów szykują na 2021 rok sporo ciekawostek i nowych funkcji. Wśród nich HDR10+ Adaptive, który poprawia jakość oglądanych w domu treści HDR10+ niezależnie od warunków oświetleniowych.



HDR jest zwykle optymalny w zaciemnionym pomieszczeniu, a przecież warunki w jakich oglądamy mogą się znacząco różnić, w zależności od oświetlenia w pokoju, pory dnia czy ilości okien. Zgodnie z wytycznymi HDR10+ LLC funkcja HDR10+ Adaptive wykorzystuje dynamiczną optymalizację „scena po scenie”, umożliwiając dostosowanie obrazu do warunków oświetleniowych każdego pomieszczenia.





W efekcie widzowie mogą cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami podczas oglądania treści HDR. Funkcja wykorzystuje czujnik światła w telewizorach, dzięki czemu ekran prezentuje treści zgodnie z zamierzeniami ich twórców – bez utraty szczegółów i kontrastu. Wszystkie treści Prime Video HDR są automatycznie wyświetlane w formacie HDR10+.Funkcja HDR10+ Adaptive w telewizorach Samsung QLED obsługuje również tryb Filmmaker. Jest to ustawienie wyświetlania rozwijane przez firmę Samsung – będącą członkiem UHD Alliance – we współpracy z filmowcami, studiami i producentami elektroniki użytkowej. Co więcej, Samsung połączył siły także z Amazon Prime Video , aby umożliwić abonentom tego serwisu oglądanie treści w trybie Filmmaker i z funkcją HDR10+ Adaptive.Coraz więcej filmów, seriali i programów jest dostępnych w trybie HDR10+ dzięki Universal Pictures Home Entertainment (UPHE) i Samsung. Firmy te rozszerzają współpracę technologiczną o kolejne katalogi z treściami HDR10+ oraz o nowe tytuły rozpowszechniane w ramach usług OTT na całym świecie.Źródło: Samsung