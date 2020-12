Karta graficzna jak SSD M.2. Miniaturka dla profesjonalistów od ASRock

Na pierwszy rzut oka grafikę ASRock Rack M2_VGA można pomylić z SSD M.2 / foto. ASRock Rack

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z nośnikiem SSD w formacie M.2. Tylko coś nie bardzo pasują te wystające piny, a tym bardziej podłączone do nich kable. Tak naprawdę ASRock Rack zaprezentował nie SSD, a stworzony w podobnej formie układ graficzny M2_VGA, który komunikuje się z resztą komputera nie klasycznym slotem PCI-Express x16, tylko miniaturowym w gnieździe M.2. Niby to nic dziwnego, przecież szybkie dyski pracujące jako NVMe korzystają z trybu PCI-Express 3.0 x4 lub 4.0 x4, a moduły WiFi są powszechnie montowane w laptopach jako krótkie karty M.2, a przecież (poza trybem x4 i typem wtyczki) to ten sam standard jak przy grafikach.Teoretycznie można zaopatrzyć się w przejściówkę, aby podpiąć w złącze M.2 obsługujące PCI-Express nawet klasyczną kartę graficzną, choć w praktyce ma to niewielki sens. Po co w takim razie grafika na M.2? Standardowo we wszystkich zwykłych procesorach Intela (nie licząc tych z literką F w nazwie) i części AMD mamy zintegrowane relatywnie proste układy graficzne (niektóre nadają się nawet do podstawowego grania, ale są zdecydowanie prostsze od Radeonów czy GeForców). Jednak w stacji roboczej czy serwerze korzystamy z innego typu procesorów, które nie posiadają iGPU. Trzeba posiłkować się typową grafiką w formie karty rozszerzeń PCI-Express, a dzięki ASRock Rack M2_VGA, jest alternatywa.