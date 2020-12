Pełnowymiarowy monitor jak książka. Dasung Paperlike 253 na e-papierze

W porównaniu do innych modeli firmy, Dasung Paperlike 253 ma naprawdę duży ekran / foto. Dasung via liliputing

Azjatycki Dasung właśnie zaprezentował prawdopodobnie największy na świecie monitor z ekranem wykonanym w technologii e-papieru. Dasung Papierlike 253, to nie pierwszy sprzęt tego typu od Dasung, ale nigdy wcześniej nie było mowy aż o 25,3 calach. Do niedawna używałem w stacjonarnym komputerze ekranu o przekątnej 24 cali, a teraz 27 cali, więc propozycję Dasunga można uznać pod względem rozmiaru, za pełnoprawny duży monitor, a nie małą przenośną jednostkę, które sporadycznie mogą przewijać się wam w artykułach na portalach technologicznych.Patrząc na materiały graficzne, widać typową konstrukcję jak w monitorze. Jest duża tradycyjna stopka, a nawet możliwość przekręcania matrycy o 90 stopni, czyli funkcja pivot. Firma chwali się, że jej Paperlike 253 ma rozdzielczość aż 3K (3200 x 1800 px). Oczywiście to wszystko tylko w kilkunastu odcieniach szarości, jak to na e-papier przystało. Mamy na rynku nieco sprzętów z kolorowym e-inkiem, ale nie są aż tak powszechne, a przede wszystkim cena jest jeszcze wyższa.