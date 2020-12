Takiej lodówki jeszcze nie było. Można ją otworzyć... głosem

LG idzie na całość.





LG z lodówką otwieraną poprzez głos





fot. LG

LG nie chce się patyczkować w kontekście wprowadzania najnowszych technologii do swoich sprzętów AGD. Firma kilka lat temu zaprezentowała lodówkę InstaView Door-in-Door, a sam sprzęt doczekał się już paru aktualizacji. Najnowsza wersja lodówki, która ma zostać zaprezentowana podczas targów CES 2021W najnowszej lodówce LG zostanie zaimplementowana funkcja, która. Wystarczy wypowiedzieć komendę „otwórz drzwi lodówki”, a sprzęt sam uchyli drzwiczki i pozwoli podejrzeć, co dokładnie znajduje się w środku. Oprócz zapewnienia większej wygody bez użycia rąk, funkcja ta ogranicza również dotykanie drzwi lodówki, co według LG ma poprawić higienę w domu, potencjalnie również zapobiegając niektórym infekcjom – w tym tym powodowanym przez wirusy.I to jeszcze nie koniec. Nowa lodówka z serii InstaView ma posiadaćktóra zapewni higieniczny i wolny od zarazków kranik do nalewania wody. Producent chwali się, że sam sprzęt będzie w stanie usunąć do 99,99 procent bakterii z samego kranu.Patrząc na to, co będzie potrafić nowa lodówka LG można zadać sobie pytanie –Poza drzwiami aktywowanymi głosem i dezynfekcją kranu, konstrukcja pozwoli na podejrzenie zawartości lodówki bez konieczności otwierania drzwi. Wszystko to przy pomocy specjalnych ekranów.Dodatkowo, lodówkę LG można zapytać również o… plan dnia lub sprawdzić stan dystrybutorów lodu i wody. W krajach, w których operuje Amazon, l– po podłączeniu jej do stosownego konta.LG nie ujawniło, ile trzeba będzie zapłacić za nową lodówkę z serii InstaView, ale można się spodziewać, żeWięcej szczegółów poznamy na nadchodzących targach CES 2021.Źródło: DT / fot. LG