Game Boy jako komputer z klawiaturą? Zapomniane akcesorium WorkBoy

Twórca prowadzący kanał na YouTube o nazwie DidYouKnowGaming? zdobył prawdopodobnie jedyny działający prototyp przystawki WorkBoy i dedykowane mu oprogramowanie dla Game Boya. Jak widać po logo na obudowie, akcesorium było tworzone przez Fabtek. Mocno różni się od dzisiejszych klawiatur qwerty, ale główne znaki mniej więcej się pokrywają. Sekcja numeryczna została oznaczona jako alternatywne tryby działania części guzików, ale posiada nawet więcej możliwości niż typowa z komputerów typu IBM PC - uzupełniono je o charakterystyczne dla kalkulatora funkcje jak chociażby dodawanie liczby do pamięci podręcznej. Jest też tajemniczy klawisz RTN czy inne dedykowane włączaniu konkretnych aplikacji z Game Boya zaopatrzonego w WorkBoy.







Wykonany z plastiku podobnego do samej konsoli sprzęt podłącza się do portu Game Link. Początkowo twórca z YouTube był zawiedzony, bo mimo wpinania WorkBoya, nie działo się w zasadzie nic poza piskami z głośniczka. Zero reakcji na przyciski. Okazało się, że brakowało dedykowanego oprogramowania. Nie dało się go znaleźć w normalny sposób, ale po jakimś czasie w sieci pojawił się spory wyciek danych Nintendo, w którym znalazł się także software do WorkBoya i autor kanału otrzymał pomoc od ludzi przeszukujących wspomniane dane. Ruch niezbyt elegancki, ale zakończony sukcesem.





Game Boy z WorkBoy jak PDA? Nie do końca, ale też ciekawie