Xiaomi Mi 11 oficjalnie. Jest dużo lepszy od Mi 10 i... w tej samej cenie!

To znaczące ulepszenie poprzednika.

Panel Xiaomi Mi 11 obsługuje odświeżanie obrazu 120 Hz i dotyku 480 Hz. Warto też wspomnieć, że został zakrzywiony nie tylko po bokach, ale także z góry i z dołu. Pokryto go szkłem Gorilla Glass Victus.Xiaomi Mi 11 spodoba się tym, którzy narzekają na widoczność smartfonów w pełnym słońcu. Najnowszy flagowiec wyciąga aż 1500 nitów, co jest wynikiem zastosowania nowego materiału emiutującego światło o nazwie E4.Firma chwali się, że cechuje się niesamowitą jakością obrazu, którą chroni szkło Gorilla Glass Victus. Dzięki temu jest odporniejsze nie tylko na pęknięcia, ale i rysy.Ciekawostką jest czytnik - w ekranie zatopiono sensor biometryczny, który może jednocześnie pełnić funkcję czujnika tętna, podobno o całkiem niezłej dokładności

Xiaomi Mi 11 napędzany jest procesoremchłodzonym cieczą i wykonanym w procesie 5 nm, dzięki czemu jest bardziej energooszczędny oraz wydziela mniej ciepła. Obsługuje sieć 5G, jednak nie potrzebuje dodatkowego modemu jak poprzednie modele - został z nim zintegrowany.W środku znajdziemy od 8 do 12 GB pamięci LPDDR5 3200 MHz oraz od 128 GB do 256 GB pamięci UFS 3.1, oczywiście nierozszerzalnej.

Xiaomi Mi 11 grzeszy możliwościami fotograficznymi...

Smartfon wyposażono w aparaty:

główny 108 MP z przysłoną f/1,85 i optyczną stabilizacją obrazu,

ultraszerokokątny 13 MP z przysłoną f/2,4 i polu widzenia 123 stopni,

makro 5 MP z przybliżeniem i minimalną odległością ostrzenia 3-10 cm

selfie 20 MP z przysłoną f/2,4.

Foto: Xiaomi

...oraz niezłą pojemnością baterii

Xiaomi Mi 11 zasilany jest ogniwem litowo-ploimerowym o pojemności 4600 mAh. Można go naładować przewodowo z maksymalną mocą 55 W (w 45 minut) oraz 50 W bezprzewodowo. Jest to obecnie najszybsze rozwiązanie tego typu i potrafi uzupełnić pojemność akumulatora do pełna w 53 minuty. Nie zapomniano o ładowaniu zwrotnym 10 W realizowanym bezprzewodowo.





Xiaomi nie zapomniało o głośnikach stereo. I to porządnych







Foto: Xiaomi



Xiaomi Mi 11 może pochwalić się głośnikami stereo strojonymi przez Harmana Kadrona, co powinno pozytywnie odbić się na oferowanej jakości dźwięku. Potwierdzają to certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless.

Xiaomi Mi 11 - ceny i dostępność





8/128 GB - 3999 juanów (ok. 2252 złote),

8/256 GB - 4299 juanów (ok. 2421 złotych),

12/256 GB - 4699 juanów (ok. 4299 złotych).

Foto: Xiaomi

Xiaomi Mi 11 oczywiście obsługuje mechanizm łączenia pikseli 4 do 1 (także w aparacie selfie), tryb portretowy oraz nocny. Nie ma teleobiektywu, jednak smartfon oferuje cyfrowe powiększenie, które przy tak rozdzielczym sensorze powinno nadrobić ten brak.Xiaomi nie zapomniało o kreatywnych trybach, np. zamrożenie czasu, filtry gradacyjne czy dramatyczny efekt znany z filmów Hitchcocka. Telefon może też nagrywać w 8K i 4K.Producent zaimplementował także linearny silnik wibracyjny, W-Fi 6, NFC oraz diodę podczerwieni do sterowania innymi urządzeniami.Mi 11 działa pod kontrolą MIUI 12,5 zbudowanego naCennik najnowszego flagowca Xiaomi prezentuje się następująco:Xiaomi więc wyceniło nowy model tak samo, jak poprzedni. Ciekawe, ile firma sobie zażyczy za wariant globalny w Polsce.Zaznaczę jeszcze, że Xiaomi oprócz szklanego wariantu w trzech kolorach (czarny, biały, niebieski i limitowany ze wzorem w paski) przygotował jasnobrązowy i lawendowy wariant skórzany. Dla każdego coś miłego.Co ciekawe, Xiaomi nie zabrało ładowarki z zestawu, przynajmniej nie do końca - użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą ją do kompletu. I to wykonaną w technologii GaN. To się chwali!Oficjalna sprzedaż Xiaomi Mi 11 w Chinach rozpocznie się już 1 stycznia 2021 roku, jednak na wersję światową musimy jeszcze poczekać. Jedno jest pewne - po doliczeniu marży i podatków będzie zauważalnie wyższa.