Cyberpunk 2077 na laptopie Predator za 44 tysięcy - naprawa kilkuletniego potwora

Wcale nie chodzi o całkowite zepsucie czy brak możliwości normalnego włączenia, a dziwne spadki taktowania procesora zaobserwowane całkiem szybko po obciążeniu komputera jakimiś profesjonalnymi zadaniami czy nawet grą. Czteordzeniowy Intel Core i7-7820HK powinien bez trudu utrzymywać nominalne 2,9 GHz na dobrym chłodzeniu (wydajności w odprowadzaniu ciepła Acerowi odmówić nie można), a także w miarę możliwości wchodzić w boost maksymalnie do 3,9 GHz. Tymczasem komputer raportował jedynie 800 MHz. To nawet mniej niż 1 GHz, więc miał miejsce naprawdę mocny i niespodziewany throttling.







Jeden serwis nie dał rady. Coś pogrzebał, ale efekt był taki sam. Predator drastycznie zrzucał zegar procesora. Finalnie mocarny laptop, który w roku premiery kosztował aż 44 tysiące złotych, trafił do serwisu Daniela Rakowieckiego. Daniel prowadzi też kanał na YouTube (bez wybujałej nazwy, po prostu "Daniel Rakowiecki"), gdzie prezentuje wybrane naprawy. Ta jak widać po sprzęcie, jest naprawdę interesująca, niezależnie od tego co by było przy nim robione. Limitowany do 300 sztuk kosmicznie drogi laptop Acer Predator 21X jest czymś, czego nie widzimy na co dzień. Choć gamingowa marka Predator należąca do Acera czasem lubi pokazać podobnie odjechane konstrukcje. Niedawno pisaliśmy o skierowanym do graczy fotelu Acer Predator Thronos Air, którego wycena opiewa na 35 tysiące złotych.



Niespodziewany finał naprawy i Cyberpunk 2077 na ultra



Mieliśmy zwroty akcji rozłożone na dwa filmy. Daniel między innymi wymontował i wstawił inną sztukę jednego z wentylatorów (jak się okazało, tylko czasowo), zmienił i zaprogramował pewien układ scalony oraz dokonał małego "druciarstwa", co sam później skwitował słowami - "Januszować w laptopie za 44 tysiące złotych. Kurde, to Polska." No cóż, ale działa bez dalszego kombinowania, a poprzedni serwis nie dał rady. Nie będę wchodził w dalsze szczegóły, aby nie psuć wam zabawy, bo naprawa tak unikalnego laptopa, to wyjątkowo ciekawy temat. Jeśli macie dłuższą chwilę i lubicie grzebanie w komputerach, to naprawdę warto zaznajomić się z duetem filmów o Predatorze czy ogólnie całym kanałem Daniela. W tym przypadku poza historią naprawy, to unikalna możliwość zobaczenia, jak zostało zrealizowane wnętrze tak absurdalnie drogiego laptopa. Tego nie zobaczycie na żadnej recenzji Predatora 21X. Sam nigdy nie rozkręcałem aż tak niewiarygodnie drogiej maszyny i zakładam, że większość z was także nie miała okazji.