Samsung Galaxy S21 i S21+ - specyfikacja i cena

Samsung przygotowuje się do premiery swoich. Ta zapewne odbędzie się już podczas oficjalnego wydarzenia na początku stycznia 2021 roku. Tym razem do sieci przedostał się pełen pakiet informacji, któryna temat nowych urządzeń koreańskiego producenta. Niespodzianki więc nie będzie.Ale na co faktycznie możemy liczyć?Samsung Galaxy S21 zostanie wyposażony w, który będzie działał w rozdzielczości full HD+ i odświeżał się z częstotliwością 120Hz. Za ochronę będzie odpowiadać szkło Gorilla Glass Victus, a sam panel zaświeci z maksymalną jasnością 1300 nitów.Pod względem wydajności, w Galaxy S21(w USA Snapdragon 888) w połączeniu z 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane. Nie zabraknie także 5G, NFC oraz baterii o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania 25W.Na tylnej obudowie Galaxy S21 znajdzie się system– z sensorem głównym 12 Mpix, obiektywem „tele” 64 Mpix oraz obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 12 Mpix. Urządzenie będzie w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 8K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę.Nowy flagowiec Samsunga będzie także posiadał skaner linii papilarnych pod ekranem oraz wsparcie dla certyfikatu IP68.Co z Galaxy S21+? Tu różnice są… niewielkie. Największe dotyczą ekranuoraz wielkości baterii – akumulator w modelu S21+ będzie posiadał 4800 mAh. Wszystko inne, włącznie z aparatami pozostaje… takie samo. To dość duże zaskoczenie.Za Samsunga Galaxy S21 trzeba będzie zapłacić– w podstawowej wersji. Model Galaxy S21+ będzie droższy aż o 200 euro. W tym przypadku użytkownicy będą musieli wyłożyćna start.Patrząc na różnice między opisywanymi modelami – czy będzie warto dopłacać?Źródło: WinFuture.de / fot. WinFuture.de