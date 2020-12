Czekacie na Intel Core 11 Rocket Lake? ASRock i Biostar z obsługą na płytach Z490

Jak widać ASRock Z490 Extreme4 ma już zapewnioną kompatybilność z Intel Core 11 gen po aktualizacji BIOS / foto. ASRock - Instalki.pl

W ciągu najbliższych miesięcy powinniśmy oczekiwać na premierę Intel Core 11 gen Rocket Lake-S, ale to nie znaczy, że musimy kupować nową płytę główną pod zbliżające się procesory. O ile mamy już model zgodny z 10 generacją i jest to wysoka płyta główna na chipsecie Intel Z490, jesteśmy na bardzo dobrej pozycji. Firma Biostar oficjalnie potwierdziła obsługę we wszystkich pozycjach z linii Z490 Racing, co widać nawet na bannerze wchodząc na oficjalną stronę producenta. Mowa o takim sprzęcie jak Biostar Z490 GTA, Biostar Z490 GTA EVO, Biostar Z490 GTN, Biostar 490A-Silver, Biostar Z490T-Silver.