Nie lubimy MediaTeka, a i tak go kupujemy. Firma pierwszy raz liderem w smartfonach

To o tyle ciekawe z punktu widzenia rynku, szczególnie w Polsce, bo wielu użytkowników nie darzy sympatią tego producenta SoC. W ogólnej opinii układy MediaTeka nie są lubiane i są kojarzone z kiepskimi tanimi smartfonami o niskiej mocy obliczeniowej i gorszymi możliwościami. Po części to prawda, bo w Europie trudno o mocne smartfony na MediaTeku, które częściej spotykamy w Azji. Niemniej aspekt ekonomiczny musi wygrywać, bo po prostu telefony z SoC z Tajwanu są tańsze od tych z amerykańskimi Qualcommami.



Udziały dostawców chipów ARM do smartfonów według danych Counterpoint / foto. Instalki.pl



To dawało pierwsze miejsce Qualcommowi, który jest od lat dostępny u czołowych producentów smartfonów na Androidzie i jest niezmiennie najbardziej popularny w mocniejszych modelach. W ostatnim czasie udziały trochę się zmieniły. W trzecim kwartale 2020 roku, pierwszy raz w historii MediaTek przebił Qualcomm. Różnica nie jest ogromna, ale pozwoliła w końcu wyjść na prowadzenie Tajwańczykom.

Co więcej, to wcale nie znaczy że Qualcomm stracił ogromne udziały, różnica to tylko dwa punkty procentowe w stosunku do trzeciego kwartału 2019 roku, ale taka różnica wystarczyła. Za to naprawdę mocno wystrzelił MediaTek (pięć punktów procentowych). Spośród największych dostawców lepsze wyniki odnotował też Apple i Unisoc, a stracił Samsung. Co zastanawiające, HiSilicon bez zmian. Według danych Counterpoint sytuacja wygląda na gruncie trzeciego kwartału 2020 roku następująco: MediaTek 31 proc., Qualcomm 29 proc., HiSilicon 12 proc., Samsung 12 proc., Apple 12 proc. i Unisoc 4 proc.





Niższa półka i tanie 5G mocnymi punktami MediaTeka