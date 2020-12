Prototyp OnePlusa 9 wylądował na eBay. Co za drożyzna!

To była jedyna taka okazja.





OnePlus 9 - takiego wycieku jeszcze nie było

Przecieki na temat OnePlusa 9 były do tej pory przyziemne. Standardowo dostawaliśmy pewne doniesienia o prawdopodobnym wyglądzie, parametrach oraz przewidywanej cenie. Znamy też nazwę kodową urządzenia - Lemonade.Ciekawostką jest to, że projekt telefonu został w zasadzie potwierdzony. I to w nieszablonowy sposób. Któs wystawił na eBayu... prototyp.Z opisu dowiadujemy się, że sprzedawany OnePlus 9 jest odblokowany i w doskonałym stanie, choć sprzedający określa jego stan jako "używany". Zainstalowano na nim OxygenOS oparty o Androida 11. Nie jest to jednak normalny system - u dołu ekranu stale wyświetlany jest kod złożony z liter i cyfr, którego nie można usunąć.