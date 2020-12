20 niedrogich gadżetów dla majsterkowicza z AliExpress

Fajne gadżety z AliExpress.



Co ciekawego kupić na AliExpress? Odpowiedź na to pytanie o tej porze roku wydaje się jednoznaczna: coś związanego z majsterkowaniem! Zimowe wieczory będą na szczęście coraz krótsze, ale fakty są takie, że jeszcze przez dłuższy czas nie uświadczymy zbyt wiele słońca. Poza tym, spędzamy teraz więcej czasu w domach, niż kiedykolwiek wcześniej. Może właśnie z tego powodu warto zastanowić się nad tym, co można niskim kosztem ulepszyć w swoim bezpośrednim otoczeniu? Do tego potrzebne są rzecz jasna odpowiednie akcesoria. Oto one.



1. Kieszonkowy zestaw wkrętaków precyzyjnych 8 w 1





Uwierzcie mi na słowo: ten mini zestaw w postaci śrubokrętu z wymiennymi końcówkami (przechowywanymi w jego wnętrzu) to podstawa każdej narzędziówki. Nie zliczę tego, w ilu sytuacjach zdążył mi się już przydać. Sprawdźcie czy nie wolicie zestawu z innymi końcówkami - jest ich całkiem sporo.



Cena: ok. 8,50 złotych



2. Mata do lutowania i majsterkowania

Dobrze uporządkowane stanowisko pracy zapewnia o wiele więcej frajdy w trakcie majsterkowania. Zamiast lutować i wykonywać inne czynności bezpośrednio na blacie stołu, spraw sobie taki oto organizer. Dzięki niemu nie uszkodzić żadnej powierzchni, a wszystkie śrubki i inne akcesoria będziesz miał dobrze posegregowane.



Cena: od ok. 14 złotych



3. Cyfrowy termometr na podczerwień

Ten termometr na podczerwień zmierzy bezdotykowo temperaturę różnych obiektów w zakresie od -50 do 800 stopni Celsjusza. Sprawdzisz za jego pomocą temperaturę rozgrzanych tarcz hamulcowych, zweryfikujesz poprawne działanie klimatyzacji, i temperaturę potrawy, którą właśnie ugotowałeś.



Cena: ok. 34 złotych



4. Taśmy LED na USB - z pilotem lub USB

Bo każde mieszkanie i każdy garaż wyglądają odrobinę weselej z podświetleniem LED. Do wyboru zestawy z pilotem i bez niego. Końcówkę USB zdolny majsterkowicz przerobi sobie na dowolną inną.



Cena: od ok. 8 złotych



5. Cyfrowy tester grubości lakieru samochodowego

Często kupujesz samochody? A może po prostu chcesz mieć taki gadżet w swojej narzędziówce? Oto miernik grubości lakieru - bardzo prostu, ale do podstawowych zastosowań wystarczy. Jego recenzje są pozytywne.



Cena: ok. 50 złotych



6. Długopis z suwmiarką

Idealny długopis dla majsterkowicza to taki, który pełni więcej niż jedną funkcję. Ten można wykorzystać także jako suwmiarkę.



Cena: ok. 2 złote



7. Kompaktowa lutownica 80 W z regulacją temperatury i wyświetlaczem

Kompaktowa lutownica o mocy 80 W, z możliwością zmiany temperatury i kilkoma wymiennymi końcówkami. Ależ ta miniaturyzacja poszła do przodu...



Cena: ok. 33 złote



8. Komplet złączek do przewodów - różne rodzaje

Po co zarabiać kable, skoro można korzystać z wygodnych złączek? Do wyboru pakiety po 30, 50 i 100 sztuk, różnych modeli.



Cena: ok. 17 złotych



9. Szeroki wybór żarówek LED

Nie przepłacaj za żarówki LED - nie zawsze jest sens. Na tej ofercie znajdziesz szeroki wybór żarówek z najpopularniejszymi gwintami. Dobre ceny, dobre recenzje, darmowa wysyłka do Polski... czego chcieć więcej?



Cena: ok. 4 złote



10. Narzędzie do precyzyjnego przycinania drewna - i nie tylko

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się jak precyzyjnie dociąć kawałki drewna dookoła jakiejś przeszkody, to to akcesorium jest odpowiedzią na Twoje pytanie. Zobacz tylko jak fenomenalnie działa.



Cena: ok. 18 złotych



11. Tarcze szlifierskie o różnej gradacji

Tanie i doskonale oceniane tarcze szlifierskie o różnej gradacji, do wielu różnych materiałów. W tej cenie to naprawdę dobra oferta.



Cena: ok. 4 złotych



12. Wskaźnik napięcia - cyfrowy

Bezpieczny, kompaktowy i po prostu dobrze działający miernik napięcia.



Cena: ok. 31 złotych



13. Bardzo ostre precyzyjne ostrza tnące

Kiedy trzeba precyzyjnie przyciąć jakiś drobny element, z pomocą przychodzą takie oto gadżety. W zestawie znajduje się narzędzie do cięcia z antypoślizgowych chwytem oraz 6 dodatkowych ostrzy.



Cena: ok. 2 złote



14. Skrobaki do usuwania fug, pozostałości kleju i innych

Jak usunąć klej lub stare fugi bez uszkodzenia powierzchni na których lub przy których się znajdują? To niewielkie i tanie akcesorium nadaje się do tego idealnie.



Cena: ok. 6 złotych



15. Narzędzie do precyzyjnego cięcia drewna

Dla osób pracujących często z drewnem, taki gadżet to fenomenalne uzupełnienie narzędziówki.



Cena: ok. 13 złotych



16. Zestaw 50 szybkich złączek do kabli typu T - niezwykle użyteczne

Kable można ze sobą łączyć nie tylko w najbardziej oczywisty sposób - za oba końce. Da się je sprawnie połączyć na planie litery "T" za pomocą takich oto szybkozłączek. Trzymają się doskonale i tak też działają.



Cena: ok. 6 złotych



17. Opaska magnetyczna na nadgarstek - różne kolory

Kiedy pracujesz ze śrubkami, wkrętami lub wiertłami, "magiczna" opaska magnetyczna na nadgarstek pozwoli zapomnieć Ci o bezustannym szukaniu tych elementów.



Cena: ok. 11 złotych



18. Śrubokręty w formie breloków

Zestaw dwóch śrubokrętów typu EDC. Płaski i krzyżakowy śrubokręt w rozmiarze mini, przypinane do... kluczy.



Cena: ok. 3 złote



19. Antystatyczne pęsety ze stali nierdzewnej

Osoby często sięgające po bardzo drobne elementy zrobią użytek z pęsety. Polecamy taki oto zestaw pęset antystatycznych, który może przydać się w naprawdę wielu sytuacjach.



Cena: ok. 3 złotych



20. Mata do cięcia z PCV - różne rozmiary

Często przycinasz przeróżne przedmioty? Pamiętaj, aby robić to w odpowiedni sposób. Na tych matach, sprzedawanych w kilku rozmiarach, możesz wygodnie docinać na przykład elementy z PCV.



Cena: ok. 19 złotych



Jeśli chcecie poznać inne ciekawe gadżety, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, koniecznie rzućcie okiem na wcześniejsze publikacje: