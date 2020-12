Lenovo Tab P11 Pro, czyli ktoś jeszcze sprzedaje tablety z Androidem

Doczekaliśmy się sklepowej premiery.



Tablety z Androidem... czy ktoś jeszcze o nich pamięta? Lenovo uważa, że tak i na rynek wypuszcza w końcu nowy model z serii Tab P. Zaprezentowany po raz pierwszy z końcem września bieżącego roku, Lenovo Tab P11 Pro ma skusić do zakupu użytkowników wymagających i takich, którzy do tabletów z systemem operacyjnym Google podłączają klawiaturę, by na nich pracować.



Lenovo Tab P11 Pro - specyfikacja

Najlepszy tablet Lenovo rzuca wyzwanie tańszym modelom Apple iPad Pro i ponoć stanowi dla niego interesującą alternatywę za ułamek ceny. Ponoć. Cena Lenovo Tab P11 Pro wynosi w Stanach Zjednoczonych 499,99 dolarów, co może oznaczać, że w Europie będzie ona niższa od zapowiadanych 699 euro (ok. 3175 złotych).



Lenovo Tab P11 Pro z kompletem akcesoriów. Czy tablet z Androidem jest w stanie zastąpić laptopa? | Źródło: Lenovo



Lenovo Tab P11 Pro wyposażono w 11,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2560x1600 pikseli. O jego wydajność dba układ Qualcomm Snapdragon 730G, współpracujący z 4 lub 6 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje pliki dostanie 128 GB wbudowanej przestrzeni, z opcją rozszerzenia za pośrednictwem karty micro SD. Bateria o pojemności aż 8600 mAh ma zapewnić urządzeniu nawet 15 godzin działania - to naprawdę niezły wynik.



Wydaje się jednak, że producent w tej cenie Lenovo mogło pokusić się o wydajniejszy niż średniopółkowy procesor. Cena urządzenia nie jest aż tak niska zważywszy na to, że w najtańszym zestawie brakuje podstawowych dla takiego tabletu akcesoriów. Opcjonalnie do Lenovo Tab P11 Pro dokupić można stylus Precision Pen (65 dolarów) oraz bezprzewodową klawiaturę, której ceny wciąż nie ujawniono.



Czekamy na Polską cenę, choć mam przeczucie, ze nie będzie zbyt kusząca...



Źródło: Lenovo