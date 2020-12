AliExpress Awards 2020 - wybieraj najlepsze produkty i zgarnij kupony zniżkowe

Rusza kolejna promocja.

Ostatnie dni roku to dobry czas na podsumowania. Przez ostatnie miesiące byliśmy świadkami wielu ciekawych technologicznych premier, a niektóre z produktów można było oczywiście nabyć na AliExpress. Chińska platforma handlowa bije w Polsce rekordy popularności. Klientów przyciągają nie tylko niskie ceny i szeroki asortyment, ale i darmowa dostawa, która działa coraz sprawniej, a Chińczycy dostarczają nawet towar do popularnych Paczkomatów.27 grudnia o godzinie 9:00 czasu polskiego startuje "rozgrzewka" do AliExpress Awards 2020, a największych promocji spodziewamy się. W ramach kampanii będziemy mogli nabyć produkty przecenione, a dodatkowo dostępne są atrakcyjne kupony zniżkowe.Na stronie AliExpress Awards 2020 można przeglądać najwyżej oceniane produkty w 2020 roku z różnych kategorii. Znajdziemy tam Bestsellery 2020 takie jak inteligentne zegarki, rejestratory samochodowe, telefony komórkowe, elektryczne i soniczne szczoteczki do zębów, maski ochronne, drony, skutery elektryczne, itd.