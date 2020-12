Wszyscy kopiują Apple. Xiaomi 11 bez ładowarki w zestawie

To było do przewidzenia.

Xiaomi Mi 11 bez ładowarki w zestawie

Dlaczego producenci usuwają ładowarki z pudełek ze smartfonami?

Kiedy okazało się, że nowe smartfony iPhone 12 będą sprzedawane bez ładowarek, kwestią czasu było podjęcie analogicznych działań przez konkurencję. Najpierw decyzję o usunięciu ładowarki z pudełek z flagowcami Galaxy S21 podjął Samsung , który wcześniej... wyśmiewał takie postępowanie u Apple (na co dowody skrupulatnie usuwa ). Teraz dowiedzieliśmy się, już oficjalnie, że bez ładowarki w zestawie sprzedawany będzie także Xiaomi Mi 11 Wczoraj w sieci ukazały się oficjalne zdjęcia pudełka sklepowego z Xiaomi Mi 11 oraz krótki zwiastun reklamowy. Leakster odpowiedzialny za ich udostępnienie donosił, że box ze smartfonem jest identycznych rozmiarów, jak pudełko z iPhone 12.Dziś chiński producent oficjalnie potwierdził to, że Xiaomi Mi 11 sprzedawany będzie bez ładowarki. Xiaomi uważa, że nabywcy smartfonów mają już ładowarki, które otrzymali przy okazji zakupu innych telefonów.Czy Xiaomi Mi 11 będzie tańszy za sprawą skromniejszej zawartości pudełka? Nie, wręcz przeciwnie. Xiaomi Mi 11 będzie droższy od poprzednika.Zdaniem producentów smartfonów chodzi tu o ekologię oraz redukcję zastraszających ilości elektrośmieci, wytwarzanych każdego roku przez ludzkość. Z drugiej strony, konsumenci i tak będą chcieli kupować nowocześniejsze ładowarki o wyższej mocy ładowania. Takie akcesoria będą sprzedawane w osobnych opakowaniach, często plastikowych.Czy tego rodzaju zagrywki są zatem efektem realnej troski o środowisko czy chęci maksymalizowania dochodów i kreowania dobrego PR-u? Odpowiedź na to pytanie poznamy zapewne dopiero za kilka lat.Źródło: Xiaomi, mat. własny