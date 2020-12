Imponująca kolekcja. Ten mężczyzna posiada ponad 4000 procesorów (wideo)

W tym wiele niezwykle rzadkich sampli.

Prawdopodobnie największa kolekcja procesorów komputerowych na świecie

"Przywracanie starego sprzętu komputerowego do działania i zbieranie procesorów to moja pasja. Chcę utrzymać je "przy życiu" dla kolejnych pokoleń"

Ludzie kolekcjonują różne, często bardzo ciekawe rzeczy. Jedni zbierają znaczki, etykiety od piwa lub kapsle, inni karty do gier pokroju Magic: The Gathering, a jeszcze inni luksusowe samochody. Przeglądając zasoby sieci natknąłem się na nie pierwszej już świeżości nagranie, prezentujące niezwykły zbiór... procesorów. Jeden z Austriaków ma w swojej kolekcji ponad 4000 egzemplarzy.Internauta prowadzący w serwisie YouTube kanał o nazwie CPU Galaxy oraz internetowe muzeum procesorów cpu-galaxy.at, pokazuje na materiale wideo swoje imponujące zasoby procesorów. Jak sam pisze, dysponuje kolekcją ponad 4000 różnego rodzaju czipów - od tych wykonanych w technologii x86, po perełki pokroju IBM MCM.- czytamy w opisie pod skróconym wariantem filmu, obrazującego nietypowy zbiór.Jeśli temat ten okazał się dla Ciebie interesujący, poniżej znajdziesz pełną, niemal 13-minutową wersję nagrania.Zachęcam też do odwiedzenia strony internetowego muzeum CPU-Galaxy , gdzie obejrzeć można wszystkie eksponaty, pogrupowane w kilka kategorii. Nie brakuje w nich rzadkich prototypów!W internetowym muzeum procesorów znajdziecie naprawdę wiele intersujących eksponatów. | Źródło: mat. własny z cpu-galaxy.atŹródło: YouTube, cpu-galaxy.at