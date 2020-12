Kiedyś to było. Polskie reklamy komputerów i konsol z lat 90' wywołują nostalgię

Kultowe reklamy z lat 90' XX wieku.

Reklamy komputerów sprzed lat

Komputery Mózg - reklama

Reklama Pegasusa

A gdyby tak powspominać lata 80'?

Polskie Komputery - Elwro - film reklamowy

Nostalgia, ach nostalgia. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam wracać myślami do czasów mojej młodości. Lata 90' XX wieku wspominam jako piękny czas beztroski, kiedy to dosłownie wszystko - nie tylko technologia użytkowa - było zupełnie inne niż dziś. Chcąc odbyć sentymentalną podróż w przeszłość czasem przeglądam zasoby fotograficzne serwisu(po stokroć polecam go odwiedzić!), innym razem włączam archiwalne reklamy telewizyjne. Dziś nostalgię wywołał u mnie spot opublikowany na facebookowym profilu VHS HELL.W czasach, gdy blok reklamowy w telewizji Polsat trwał chwilę, a nie kilkanaście minut, emitowano wiele ciekawych reklam. W Polsce budowano dopiero kapitalizm, w efekcie czego każda firma zachwalająca swoje usługi i towary chciała to robić z rozmachem godnym lepiej rozwiniętych państw. Efekt? Reklamy z lat 90' kojarzymy dziś z kiczem, tandetą i oglądamy je głównie "dla beki". Jedną z nich jest reklama komputerów firmy Mózg z Krakowa. Wiecie, takich z procesorami Intel Pentium.Gdy myślę o latach 90' ubiegłego wieku, mam przed oczami także słynną konsolę Pegasus, która gościła w naprawdę wielu polskich gospodarstwach domowych. Gdyby nie ona, wiele dzieciaków nie miałoby żadnej styczności z grami komputerowymi. Niedroga nawet jak na tamte czasy 8-bitowa konsola była klonem (by nie powiedzieć: podróbą) japońskiej konsoli Famicom. Pojęcie własności intelektualnej w Polsce tamtych lat było jednak dość nieostre, więc... sprzęt był skazany na sukces. A tak go reklamowano:Jeśli należysz do starszego grona czytelników naszego serwisu i pamiętasz jeszcze lata 80' XX wieku, przypomnij sobie, jak reklamowano w tamtych czasach komputery Elwro. Seria komputerów osobistych produkowana była od ok. 1985 roku do 1991 roku przez Wrocławskie Zakłady Elektroniczne Mera-Elwro z Wrocławia.A jakie są Twoje najstarsze wspomnienia związane ze sprzętem komputerowym?Źródło: Facebook, YouTube