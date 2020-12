Pierwszy smartfon 5G z e-papierem jak elektroniczny czytnik. Hisense A7 5G

Największą atrakcją modelu jest łączność 5G i ekran wykonany w technologii e-papieru o przekątnej 6,7 cala i całkiem wąskich ramkach jak na e-ink. Nie ma porywającej rozdzielczości w stosunku do AMOLED czy IPS, ale e-papier o gęstości 300 pikseli na cal, to wystarczające parametry w tego typu technologii. Nie wyświetla kolorowych treści, może pokazać 16 odcieni szarości. Istnieją, choć to niewielki segment rynku i firma nie poszła na takie rozwiązanie (choć już wcześniej Hisense zaprezentowało smartfon 4G z kolorowym e-inkiem). Dzięki zastosowaniu e-papieru, Hisense A7 5G potrzebuje znacznie mniej energii na wyświetlanie obrazu w stosunku do tradycyjnych paneli IPS czy nawet AMOLED, a do tego jest świetnie widoczny w mocnym słońcu, tak jak zwykły druk.

Czytnik linii papilarnych na tylnej obudowie / foto. Hisense

Hisense może przy okazji pełnić rolę wygodnego czytnika e-booków bez konieczności posiadania dwóch urządzeń. To świetny wybór, jeśli pochłaniamy dużo książek, a nie zależy nam na multimediach i grach. Niestety ekrany e-ink mają dużą bezwładność i spore smużenie, więc nawet akceptując problem z niewielką liczbą odcieni szarości, i tak nie nadają się do szybszych treści jak wideo lub gry.Smartfon został całkiem atrakcyjnie wyceniony na 1999 chińskich juanów (około 1230 złotych w prostym przeliczeniu po dzisiejszym kursie), ale nie powinniśmy liczyć na oficjalną dostępność w Polsce. Będzie ciężko go nabyć, no chyba, że pojawi się w jakimś sklepie oferującym zagraniczne wysyłki także do naszego kraju.Źródło i foto: Hisense via Gizmochina