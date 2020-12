OPPO Reno5 certyfikowany. Globalna premiera już za rogiem

Ostatnia prosta.





Certyfikacja dobiega końca

Foto: The_tech_guy / Twitter

Globalne wersje OPPO Reno5 - co ze specyfikacją?

OPPO Reno5 / Foto: Ice Universe/Twitter

OPPO nie próżnuje. Po zaledwie pół roku od wydania poprzednika producent zaprezentował kolejną iterację linii Reno. Niedługo warianty globalne mają pojawić się poza Chinami.Narodowa Komisja Łączności Tajwanu zaakceptowała nowy smarfon OPPO o oznaczeniu CPH2145. Był on już widywany także u innych podmiotów, m.in. Bluetooth SIG. Najprawdopodobniej jest to OPPO Reno5.Oprócz tego na zdjęciach widzimy ładowarkę OPPO VCA7JBUH. Z danych możemy wyczytać, że jej maksymalna moc wyjściowa to 65 W. Bardzo prawdopodobne, że właśnie ona będzie dostarczana z omawianym smartfonem.OPPO Reno5 może uderzyć w światowe rynki już w styczniu 2021 roku.OPPO Reno5 4G wyposażony ma być w procesor Snapdragona 720G i ładowanie SuperVOCC o mocy 50 W. Wersja 5G natomiast otrzymać ma Snapdragona 765G (oczywiście z obsługą 5G) i ładowanie SuperVOOC 65 W.Z kolei OPPO Reno5 Pro 5G prawdopodobnie również będzie napędzany jednostką Snapdragon 765G i umożliwiać ma ładowanie wbudowanego ogniwa maksymalną mocą 65 W. Różnice będą pewnie dotyczyć aparatu i wyświetlacza. Wspomnę tutaj, że chiński wariant zamiast Snapdragona działa w oparciu o MediaTeka Dimensity 1000+.W przypadku OPPO Reno4 chińskie i globalne wersje różniły się zastosowanymi podzespołami i wygląda na to, że podobnie może być w przypadku piątej generacji. Ciekaw tylko jestem, czy też będą się świeciły w ciemności - warianty dla Państwa Środka pokryte zostały fluorescencyjną powłoką.