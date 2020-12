Konsola KFC, to nie żart. Poznaliśmy specyfikację PC KFConsole z komorą na kurczaka

PC dla graczy od KFC gotowy nawet na najbardziej wymagającą rozgrywkę





Czy widzieliście kiedyś ciepłe jedzenie wyciągane z komory komputera? / foto. Cooler Master



Choć tak naprawdę słowo "konsola" jest mocno na wyrost. Nie wiadomo jeszcze, co z oprogramowaniem urządzenia, ale to tak naprawdę minikomputer gamingowy w obudowie przypominającej kubełek kurczaka wspominanej popularnej sieci fast foodów, więc można stawiać na Windowsa 10 x64, a nie jakieś zamknięte bardziej "konsolowe" rozwiązanie. Część faktów przekazali też redakcji TomsHardware przedstawiciele niektórych zaangażowanych w projekt firm (KFC, Cooler Master, Intel, ASUS, Seagate).



Całość opiera się na naprawdę mocnych podzespołach klasy mini PC, a konkretnie Intel NUC 9 Extreme Element z Intel Core i9-9980HK i karcie graficznej ASUS GeForce RTX (po zamieszczonej grafice można stwierdzić, że prawdopodobnie niewielkiej edycji modelu RTX 2070) oraz dwóch nośnikach SSD Seagate BarraCuda PCIe NVMe.



ASUS GeForce RTX z grafik promocyjnych na stronie Cooler Mastera poświęconej KFConsole / foto. Cooler Master



Choć nie wiadomo, czy fabrycznie będą spięte w macierz dla jeszcze lepszych osiągów, czy jednak partnerzy technologiczni KFC zdecydują się na pracę jako zupełnie osobne dyski w systemie. Bardziej prawdopodobne wydaje się postawienie na niezależne partycje z racji sloganu "Uwolnij wydajność PCIe NVMe, która jest 6 razy szybsza." Zdanie pasuje do typowej wydajności pojedynczego SSD PCIe 3.0 x4 w porównaniu do SSD SATA.



Wszystko zamknięto w drastycznie zmodyfikowanej obudowie Cooler Master MasterCase NC100, która jest zgodna z Intel NUC 9 Extreme Compute Element. Widać, że mod jest naprawdę gruntowny, bo pierwotnie skrzynka Cooler Master nie ma nawet zaokrąglonego kształtu, a typową bryłę stacjonarnego PC, choć dużo mniejszą z racji dedykowania Intel NUC 9 Extreme. Projekt nie powstałby bez mocnego zaangażowania utalentowanego modera Tima "Timpelaya" Malmborga z zespołu Cooler Master CMODX. Stworzył wstępny model 3D KFConsole dbając o to, aby był zgodny z reklamowymi renderami KFC.



Render projektu KFConsole / foto. Cooler Master



Wypowiadając się dla TomsHardware stwierdził, że najtrudniejszym zadaniem było utrzymanie funkcji podgrzewania kurczaka. Całość musi odprowadzać dużo ciepła z procesora i karty graficznej, a komora zapewniająca odpowiednią temperaturę dla tacki z jedzeniem ogranicza przestrzeń i dodatkowo utrudnia cały proces efektywnego schładzania komponentów. Dodał, że "To świetna zabawa, kiedy czytałem artykuły i komentarze z doniesień medialnych, które mówiły o tym filmie z konsolą KFC stwierdzając, że jest to kompletny troll skierowany naprzeciw Xbox i PlayStation. W międzyczasie faktycznie budowaliśmy go w ukryciu."

Cena i dostępność mini PC w formie gamingowego kubełka KFC

Niestety nie wiemy, co z cenami i dostępnością gamingowego komputera KFConsole. Na pewno będzie to mocna jednostka dla graczy gotowa na technologię ray tracingu, współpracę z goglami VR czy pozwalająca na wyświetlanie obrazu 4K w 240 klatkach na sekundę.



Nie trzeba martwić się o zabrudzenie wnętrza PC tłuszczem i panierką - widać specjalną tackę na jedzenie / foto. KFC Gaming



Źródło i foto: Cooler Master / KFC / TomsHardware

Kiedy chwilę przed wakacjami, w zasadzie wszyscy uznali to za żart i przekreślili realność konsoli. Maszyna do grania ze specjalną komorą na podgrzewanie kurczaka? Przecież to nierealne. Okazuje się, że KFConsole faktycznie powstaje i powinno w bliżej nieokreślonej przyszłości trafić do sprzedaży. Co więcej, Cooler Master, który spina cały projekt, zaczął współpracę z KFC nie po pozytywnym viralowym odbiorze publikacji, a od samego początku, więc już u podstaw KFConsole nie było tylko żartem.