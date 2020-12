Telewizor do konsoli? Seria Philips Performance sprawdzi się idealnie

Sprawdzamy ofertę Philips TV & Sound.

Ekrany o różnej wielkości

Trójstronny Ambilight w nawet najtańszych modelach

Funkcje, które pokochają gracze i... nie tylko oni!

Philips HTL3325 - soundbar o dobrym brzmieniu

Kup telewizor Philips Performance z serii 8500, soundbar kupisz za połowę ceny

Osoby poszukujące wymarzonego telewizora starają się na etapie podejmowania decyzji zakupowej wybrać sprzęt oferujący jak najwięcej, w jak najatrakcyjniejszej cenie. W tym roku do polskich sklepów zawitały telewizory z, które wzbudziły duże zainteresowanie za sprawą bardzo dobrego stosunku ich ceny do możliwości. Sprzęty te stały się tym bardziej łakomym kąskiem, że wydają się być wprost stworzone do współpracy z popularnymi konsolami do gier. Przyjrzeliśmy się im bliżej, aby poznać ich fenomen.Telewizory Philips Performance z serii 8500 dostępne są w wariantach z matrycami o przekątnych 43, 50, 58, 65, 70 i aż 75 cali. Dzięki temu każdy będzie w stanie dopasować idealny telewizor do metrażu swojego mieszkania.Co ciekawe, modele do 65 cali włącznie wyposażono w obrotową i lekko nachyloną podstawę centralną, zaprojektowaną tak, aby dało się na niej umieścić soundbar o wysokości do 70 mm, na przykład popularny model Philips HTL3325. Identyczny soundbar zmieści się także pod większymi modelami, bez ruchomej podstawy.Zanim zaczniecie się zastanawiać, od razu rozwieję wszelkie wątpliwości. Tak, pomimo kusząco niskich cen (startują poniżej 2399 złotych za model 43"), telewizory Philips Performance o oznaczeniach 85x5 wyposażono w efektowny trójstronny system. Podświetlenie tego rodzaju znacząco poprawia doznania podczas oglądania filmów, czy też grania w gry i jest wizytówką firmy Philips. Sam użytkuję na co dzień model Philips PUS8303 z Ambilight i muszę przyznać, że iluminacja w niesamowity sposób jest w stanie potęgować nastrój w grach (zwłaszcza w dedykowanym trybie) i filmach.Warto też dodać jeszcze jedną ważną rzecz: dzięki temu, że diody umieszczone w obudowie stanowią dodatkowe źródło światła, Ambilight pozytywnie wpływa na wzrok podczas nocnych seansów. Po prostu oko nie skupia się tylko na jednym jasnym punkcie i w ten sposób mniej się męczy.Wszystkie omawiane tu sprzęty pracują w oparciu o system Android TV 9 i wspierają sterowanie głosowe za pomocą wbudowanego Asystenta Google. Komfort obsługi zapewnia nie tylko przyjazne oprogramowanie, ale także świetny pilot. Znajdziecie na nim przyciski umożliwiające szybkie wywołanie najpopularniejszych funkcji - Netflixa, Asystenta Google, czy też ustawień Ambilight. Wybrane modele mają ponadto klawiaturę QWERTY, ułatwiającą na przykład korzystanie z YouTube lub komunikatorów tekstowych w grach.Wszystkie tegoroczne modele Philips z serii 8500 otrzymały matryce DLED o rozdzielczości 4K, co ucieszy osoby pragnące grać w najwyższej dostępnej dla obecnej generacji konsol rozdzielczości. Na straży wysokiej jakości obrazu stoi procesor Philips P5, ale nie jest on oczywiście jedynym jej gwarantem. Matryce za sprawą funkcji Micro Dimming PRO pozwalają wyświetlać zauważalnie głębszą czerń oraz żywsze kolory.Nowe, przystępne cenowo telewizory Philips to przede wszystkim jasność obrazu podniesiona do wartości 400 nitów. Pozwala ona dostrzec różnicę zapewnianą przez obsługę szerokiej palety barw (WCG - Wide Color Gamut). Nie zabrakło też wsparcia dla oferowanego przez jedną z konsol nowej generacji technologii HDR10+ i Dolby Vision, które to docenią amatorzy filmów i seriali. Na deser, na użytkownika czeka obsługa formatu dźwięku Dolby Atmos. Jeśli telewizor Philipsa podepniemy pod system dźwięku wspierający ten standard, to mieszkanie zamieni się w małą salę kinową.A skoro już przy brzmieniu jesteśmy, to modele z serii Performance oferują też bezprzewodowy system przesyłania dźwięku DTS Play-Fi. Pozwala on dodać urządzenie do naszego domowego systemu rozrywki, dzięki czemu z poziomu telewizora możemy bezprzewodowo odtwarzać i kontrolować muzykę w dowolnym pomieszczeniu i na dowolnym głośniku.Jeżeli graczowi po zakupie telewizora Philips Performance będzie brakowało czegokolwiek do szczęścia, to może być to jedynie... nagłośnienie. Tutaj z odsieczą przychodzą soundbary.Telewizory Philips Performance z serii 8500 wyposażono nie tylko w szybką, dwupasmową łączność bezprzewodową Wi-Fi 802.11ac 2x2, ale także moduł Bluetooth. Za jego sprawą można z łatwością podłączyć do telewizora soundbar. Im mniej kabli, tym mniej kurzu. Dobrej jakości soundbarem wyposażonym w Bluetooth jest chociażby cieszący się sporym zainteresowaniem Philips HTL3325.Philips HTL3325 usatysfakcjonuje zarówno graczy, jak i kinomaniaków. W zestawie z odpowiedzialnym przede wszystkim za tony średnie i wysokie soundbarem 3.1 dołączany jest bezprzewodowy subwoofer, mający gwarantować ciepłe, głębokie i dobrze wybrzmiewające tony niskie. Obsługa dźwięku przestrzennego Dolby Digital, możliwość podpięcia pendrive'a z muzyką pod USB i elegancka konstrukcja to kolejne z wielu zalet tego akcesorium.Na wszystkie osoby planujące zakup telewizora Philips Performance z serii 8500 w rozmiarze 58, 65, 70 lub 75 cali czeka miła niespodzianka. W sieci sklepów Media Expert trwa promocja, w ramach której przy wyborze tych modeli można otrzymać dodatkowo aż 50% zniżki na zakup dobrej klasy soundbara Philips HTL3325. Więcej szczegółów na temat akcji poznacie pod tym adresem Materiał przygotowany we współpracy z marką Philips TV & Sound