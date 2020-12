Androida 11 zainstalujesz nawet na... 9-letnim Samsungu Galaxy S2

Jest jednak haczyk, a nawet kilka.





LineageOS wprowadza najnowszego Androida dla drugiego Galaxy

Czy system jest w pełni używalny?





Samsung Galaxy S2 / foto: Samsung



Najważniejsze funkcje smartfona działają. Można korzystać z Wi-Fi, aparatu, odtwarzać muzykę. Działa także Radio FM. Użytkownik może też korzystać z GPS-u i odbierać połączenia.

Samsung Galaxy S2 mimo wszystko ma potencjał

Samsung Galaxy S2 pojawił się w 2011 roku i stał się jednym z najbardziej kultowych smartfonów producenta. Wielu z Was na pewno kręci łezką na wspomnienie o nim. Niestety, smartfon ma już swoje lata i nie ma co liczyć na jakiekolwiek aktualizacje. Chyba, że skorzystacie z nieoficjalnych ROM-ów.Aktualizacje Samsunga Galaxy S2 skończyły się na Androidzie 4.1.2. Koreańczycy już dawno o nim zapomnieli, ale nie społeczność XDA.Stali bywalcy serwisu o nickach rINanDO i ChronoMonochrome wraz z pomocą innych użytkowników przeportowali ROM LineageOS 18.1 oparty o Androida 11. System jest kompatybilny z wariantem GT-I9100.Niestety, jest i haczyk. RIL (Radio Interface Layer) nie działa w pełni. Samsung Galaxy S2 z zainstalowanym LineageOS 18.1 na Androidzie 11 nie pozwala niestety do nikogo zadzwonić. Poza tym nie funkcjonuje GPS oraz radio FM. O ile z radia FM dziś się raczej nie korzysta, o tyle brak lokalizacji wyklucza korzystanie m.in. z nawigacji.Samsunga Galaxy SII z Androidem 11 możecie wykorzystać do innych celów. Siłą smartfona są zainstalowane aplikacje. Możecie więc przy pomocy odpowiednich programów z Google Play użyć telefon jako poziomicę, skaner kodów kreskowych, zaawansowany kalkulator, dyktafon czy elektroniczną opiekunkę do dziecka. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni i tego, co aktualnie potrzebujecie.Pełną instrukcję wraz z plikami do pobrania znajdziecie podlinkiem.