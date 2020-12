Raspberry Pi sercem niezwykłego dużego domowego automatu gier arcade

I taki jest pełnowymiarowy automat do gier arcade stworzony przez autora kanału YouTube o nazwie Print 'N Play. Oczywiście poza maliną trzeba było wielu innych części w tym dużego ekranu, płytek drukowanych, zasilacza, głośników i wzmacniacza, okablowania czy kontrolerów dla aż dwóch graczy (tak, automat umożliwia zabawę w lokalnym trybie wieloosobowym dla dwojga i ma podświetlane przyciski). Jednak zdecydowanie więcej ważył użyty filament (wkład do drukarek 3D). Aby wykonać obudowę i niektóre inne elementy, potrzeba było aż 6 kilogramów materiału! To naprawdę ogrom jak na domowy druk 3D.







Automat nazwany Gambit - The Arcade 42 jest na tyle duży, że jego skrzynka musiała być montowana z kilku osobnych kawałków, drukarka 3D nie zdołałaby stworzyć całego profilu obudowy jednorazowo. Na szczęście zastosowano specjalne szachownicowe wzornictwo, więc finalny efekt łączeń wygląda tak, jakby był w pełni zamierzony od początku, a nie powstał w wyniku pewnego kompromisu.





Automat do gier wprost na twoje biurko