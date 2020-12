realme startuje z nową linią smartfonów. Pierwszy będzie flagowy Race

Ma coś w sobie.





Flagowiec realme z mocnym sercem

Oto wizualizacja realme Race





Oto realme Race. Nie jest do końca jasne co to za materiał, jednak na pewno nie jest to szkło. / Foto: 91mobiles



Według grafiki zamieszczonej przez samo realme oprócz Snapdragona 888 w środku znajdzie się miejsce dla potrójnego aparatu z matrycą główną 64 MP. Wygląda na to, że wygląd będzie spójny z nazwą kodową i urządzenie pod względem wizualnym będzie kojarzyło się z autami wyścigowymi. Wysepka fotograficzna nie będzie się wyróżniać i będzie miała podobny kształt do obecnych modeli z serii realme 7.

Wiemy, że Xiaomi pracuje nad flagowym Mi 11, który ma być napędzany jednostką Snapdragon 888. realme również ma wypuścić podobny smartfon. Będzie on prekursorem nowej linii modeli i wygląda na to, że wyróżni się nieszablonowym wyglądem.Nadchodzący smartfon, tak jak Mi 11, będzie skrywał w sobie. Będzie oczywiście szybszy od Snapdragona 865+, ale wolniejszy w porównaniu z procesorem Apple A14 - iPhone 12 Pro wyprzedza go o ok. 30 procent. realme stara się bardzo dobrze wyceniać swoje smartfony, więc możemy się spodziewać, że nowy model nadrobi to ceną.Smartfon ochrzczono jako Race, ale to tylko nazwa kodowa. Na rynku zadebiutuje pewnie pod inną nazwą.realme Race może za to przełamać schematy - wygląda na to, że zamiast szkła z tyłu otrzymamy skórzane wykończenie. Nie jestem jednak tego do końca pewien. Równie dobrze może być to chropowaty plastik. Czas pokaże, na który materiał postawią Chińczycy.Plotki mówią, że realme Race można będzie naładować maksymalną mocą 120 W. Nie ma jednak informacji na temat prawdopodobnej pojemności baterii.Race ma pojawić się w pierwszym kwartale 2021 roku i być jednym z pierwszych smartfonów ze Snapdragonem 888 na pokładzie.