Zasilacze MSI debiutują w Polsce. Zwróć na nie uwagę

Modularne zasilacze do wydajnych komputerów.

Zasilacze MSI z certyfikatami 80 PLUS Gold

Zasilacze komputerowe są oprócz obudów i płyt głównych chyba najczęściej lekceważonym podzespołem na etapie składania peceta marzeń. To oczywiście ogromny błąd. Zasilacz stanowi podstawę dobrze działającego PCta - dba nie tylko o dostarczanie komponentom energii niezbędnej do działania, ale także ich bezawaryjną pracę oraz... mniejsze rachunki za prąd. Na polski rynek ze swoimi zasilaczami postanowiła wejść firma MSI i wygląda na to, że robi to dobrze.MSI zaprezentowało trzy nowe modele zasilaczy, które - przynajmniej na papierze - prezentują się całkiem nieźle. Mowa o modelach MSI AF650, MSI AF750GF oraz MSI AF850GF o mocy, nie zgadniecie, odpowiednio 650 W, 750 W i 850 W. Ich atutami są wysoka sprawność potwierdzona certyfikatem 80 PLUS Gold oraz w pełni modularne, płaskie, czarne okablowanie, pomagające zachować porządek wewnątrz obudowy.