Xiaomi wprowadza na rynek tani telewizor QLED

W Polsce byłby hitem.





Xiaomi Mi QLED TV 4K – specyfikacja?





fot. Xiaomi

fot. Xiaomi

Xiaomi Mi QLED TV 4K – cena

Xiaomi wprowadza na rynek. To kolejne podejście chińskiego producenta do próby zdominowania budżetowej półki telewizorów oferujących tym samym świetny stosunek do jakości. Na ten moment Mi QLED TV 4K jest dostępny jedynie do zakupu na rynku indyjskim, ale można się spodziewać, że w najbliższych miesiącach trafi on także do innych regionów świata.Xiaomi Mi QLED TV 4K korzysta z. Cały panel zapewnia pokrycie palety kolorów DCI-P3 na poziomie 95 procent. To imponujący wynik. Dodatkowo, Mi QLED TV 4K wspiera także technologie takie, jak HDR premium, Dolby Vision oraz HDR10+. Na aplikacje dla użytkownika oraz inne dane Xiaomi przeznaczyłoZa sprawne działanie telewizora ma odpowiadaćNie zabraknie więc funkcji Chromecast czy też natywnej obsługi Asystenta Google do sterowania samym telewizorem przy pomocy głosu.Xiaomi Mi QLED TV 4K może pochwalić się również 6 głośnikami o łącznej. Nie jest to najmocniejsza konfiguracja w telewizorach tego typu, ale spokojnie wystarczy do odtwarzania multimediów. Na tylnej obudowie znajdziemy równieżChiński producent poinformował, iż w swoim nowym telewizorze (pomimo jego niskiej ceny) skupił się on na poprawie parametru input lag. W przypadku Mi QLED TV 4K wynosi on zaledwieTo zdecydowanie dobra wiadomość dla osób posiadających konsolę w swoim mieszkaniu.Urządzenie zostało wycenione na rynku indyjskim na 54999 rupii indyjskich. W przeliczeniu na złotówki daje toŹródło: GadgetsNDTV / fot. Xiaomi