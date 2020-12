Poznaliśmy datę premiery Xiaomi Mi 11

Czego można się spodziewać?





Xiaomi Mi 11 z premierą pod koniec grudnia





fot. Xiaomi

Xiaomi oficjalnie ujawniło datę. Urządzenie ma zostać zaprezentowane już 28 grudnia, czyli na chwilę przed końcem 2020 roku. Okazuje się, że sam sprzęt może działać przy wykorzystaniu nowego procesora Qualcomma: modelu Snapdragon 888 . To właśnie ten układ będzie również napędzał większość flagowych sprzętów z Androidem, które pojawią się na rynku w 2021 roku. Czego jeszcze możemy spodziewać się po Xiaomi Mi 11?Jak ujawnia oficjalny poster,. Firma nie udostępniła oczywiście żadnych danych związanych ze specyfikacją samego urządzenia. Można się jednak spodziewać, że na temat smartfona dowiemy się więcej na przestrzeni najbliższych dni. Xiaomi niemalże na pewno będzie chciało podkręcić atmosferę przed premierą.Jeśli plotki się potwierdzą, to Xiaomi Mi 11 pojawi się w dwóch wariantach do wyboru:. GeekBench ujawnił, iż sam sprzęt będzie korzystał ze Snapdragona 888 w połączeniu z 12 GB pamięci RAM. Urządzenie chińskiego producenta będzie zapewne wykorzystywało również szybką ładowarkę o mocy 55W. Oczekuje się, że Xiaomi Mi 11 i Xiaomi Mi 11 Pro będą pierwszymi smartfonami, które zostaną wyposażone w wyświetlacze o rozdzielczości quad HD+ wraz ze wsparciem dla odświeżania na poziomie 120Hz.Na tylnej obudowie Xiaomi Mi 11 i Mi 11 Pro znajdziemy. Jeden z sensorów ma mieć rozdzielczość na poziomie 108 megapikseli. Za długie działanie będzie odpowiadała bateria o pojemności ponad 4500 mAh.Niestety na ten moment nie poznaliśmy jeszcze żadnych, przewidywanych cen, które trzeba będzie zapłacić za nowe flagowce Xiaomi.Źródło: GizmoChina / fot. render - MyDrivers